Там будут исследовать самые опасные вирусы человечества: в Екатеринбурге за 372 миллиона построят центр вирусологии

Стоимость новой лаборатории - 372 миллиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируют построить центр вирусологии – специальный лабораторный конкурс, в котором можно будет проводить исследования самых опасных вирусов человечества. Например, Эболы, оспы или чумы.

Лабораторию разместят в виварии [помещении для выращивания лабораторных животных – прим.ред.] НИИ вирусных инфекций на улице Летней, 23. Сейчас там находится здание 1967 года постройки, которое планируется полностью реконструировать.

Заказчиком работ выступил новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Именно там в начале пандемии проводились исследования на коронавирус для Свердловской области и ряда других регионов России.

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

- Проектируемое здание – лабораторный корпус для проведения вирусологических работ и диагностических исследований с агентами 2-4-й групп патогенности на территории ФБУН «ЕНИИВИ» Роспотребнадзора, - сообщается в проектной документации, опубликованной на портале госзакупок. – С возможностью работы с патогенами 1-й группы в случае необходимости. Корпус ориентирован на получение новых научных знаний в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности.

Стоимость работ – 372 миллиона 417 тысяч рублей. Закончить строительство лаборатории должны к концу 2022 года. На данный момент принимаются заявки, подрядчика выберут 19 октября.