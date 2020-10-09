«На шубу он завещание написать не успел»: главу Нижней Туры затравили в соцсетях из-за фото с мертвым медведем

Фото: Instagram

Главу Нижнетуринского городского округа Алексея Стасенка затравили в соцсетях после того, как тот выложил фото с мертвым медведем. Мэр поделился на свой страничке в Instagram радостной новостью – медведь-людоед убит. Несколько недель хищник пугал местных жителей, каждый день косолапый приходил на кладбище и разрывал могилы. Глава муниципалитета принял решение избавиться от незваного гостя.

- Учитывая, что медведь стал представлять реальную угрозу жизни людей и их имуществу, получено разрешение на отстрел дикого зверя. Почти неделю опасного зверя караулили охотники и сегодня его удалось обезвредить, - написал Алексей Стасенок.

Затем мэр заменил предыдущее фото на картинку. Фото:Instagram

К своему рассказу глава Нижнетуринского городского округа прикрепил фото того самого медведя-людоеда, но уже мертвого. На снимке Алексей Стасенок позирует рядом с телом животного, подняв его лапу вверх. Подписчики мэра не оценили поступок и сразу же начали писать гневные комментарии.

- Топтыгин побеждён и передаёт всем привет. На шубу он завещание написать не успел, пусть пока у меня полежит, - пишет один из пользователей.

Буквально через несколько минут глава муниципалитета решил удалить фото, которое вызвало бурную реакцию и перезалил пост, но уже с другим снимком. И даже закрыл комментарии.

Мы попытались связаться с Алексеем Стасенком, но как нам передали его помощники, сейчас он находится в поездке и пока не готов прокомментировать эту ситуацию.