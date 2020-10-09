Сплошная проституция: в Екатеринбурге мамы пожаловались на развратную рекламу мужского спа-салона

Женщины посчитали, что реклама, которую расклеили в лифтах, слишком вульгарна. Фото: одна из реклам спа-салона

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга местные жительницы долгое время наблюдали в лифтах своих домов очень неприличную картину – на специальных стендах висела реклама мужского спа-салона. И выглядела она, по их мнению, слишком вульгарно. Реклама размещалась в многоэтажках на улицах Краснолесья, Мехренцева и Академика Сахарова в конце марта – начале апреля.

Долго мамы, у которых дети точно также каждый день наблюдали развратную рекламу, терпеть не стали и пожаловались в Свердловское УФАС России (Управление федеральной антимонопольной службы).

- Заявители указывают, что реклама противоречит морально-нравственным устоям общества и наносит непоправимый вред нравственному воспитанию несовершеннолетних, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального УФАС.

После заявления Управление завело дело о нарушении законодательства о рекламе, а также признало, что на картинках была завуалирована проституция. «На объявлениях отсутствует часть существенной информации об объекте рекламирования, что искажает ее смысл и вводит в заблуждение потребителей рекламы относительно характера и существа действительно оказываемых услуг», - добавили в УФАС.

В итоге, рекламу тут же сняли, а в отношении рекламодателя начали административное преследование.

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