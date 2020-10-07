Пыталась обмануть госуслуги: жительница Екатеринбурга подменила результаты теста на COVID-19 своим детям

Женщина думала, что ее обман не раскроют. Но она ошиблась, и теперь должна заплатить 15 тысяч рублей штрафа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга вместе с двумя маленькими детьми вернулась домой после отдыха в Турции. Согласно распоряжению федерального Роспотребнадзора, она в течение трех дней со дня прилета должна была сдать тест на коронавирус и пройти то же обследование с детьми, после чего ей нужно было загрузить результаты исследования на портал госуслуг. Но женщина ослушалась.

Сама она сразу же сдала тест, но детей вовремя не отвела пройти обследование. Чтобы схитрить, женщина подгрузила на портал госуслуг в «детские» формы свой результат. Но ее обман быстро раскрыли при проверке предоставленных документов сотрудниками Роспотребнадзора.

- Дети сдали тесты на COVID-19 с нарушением срока. Более того, не дожидаясь результатов обследования, гражданка отправила школьников на уроки, - рассказали в ведомстве. – У одного ребенка результат подтвердился.

После этого санврачи начали обрабатывать всю школу, а класс, в котором учился ребенок, перевели на дистанционное обучение.

В итоге, женщину было решено оштрафовать на 15 тысяч рублей.

Напомним, это уже не первый случай, когда тех, кто несвоевременно предоставляет результаты исследования на коронавирус после поездки за границу, штрафуют на крупные суммы. Всего на сегодняшний день выписано 8 штрафов на 80 тысяч рублей. Тем временем число заболевших в регионе превысило порог в 30 тысяч человек.