Держали в подвале, а потом вывезли в лес: в Екатеринбурге мигранты жестоко убили 76-летнего дедушку

Геннадий Иванович пропал в конце августа, когда пошел в магазин. Фото: "Лиза Алерт"

Геннадий Иванович Голоухов (Имя и фамилия изменены - Прим. Ред.) пропал еще 28 августа. В тот день 76-летний пенсионер вышел из дома на Народной Воли и пошел в «Монетку», чтобы купить продуктов. Однако домой мужчина так и не вернулся. Пенсионера долгое время искали волонтеры поисковых отрядов, а его дочь даже объявила награду в 300 тысяч тому, кто сообщит информацию о пропавшем отце.

3 октября поисковый отряд «Лиза Алерт» распространил информацию о том, что пенсионер найден погибшим. Других подробностей произошедшего не было.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, Геннадий Голоухов стал жертвой похитителей. В числе подозреваемых - двое мужчин. Один из них гражданин Узбекистана по фамилии Юсупов, а второй выходец из Таджикистана по фамилии Атаназаров.

- Следствие считает, что они похитили пенсионера и привезли его в подвал, находящийся в здании по адресу Хохрякова,102. Там его удерживали сутки, били и требовали рассказать о том, где пенсионер хранит денежные накопления, - рассказал наш собеседник.

Вскоре один из похитителей забрал у пенсионера ключи от его квартиры и отправился к нему домой. Сейчас следователям предстоит выяснить, пропало ли что-то ценное из квартиры или нет.

После этого Юсупов и Атаназаров испугались, что пенсионер обратится в полицию. В итоге они вывезли его в лес – на 16-й километр ЕКАД. Там дедушку задушили и накрыли тело рекламным баннером.

26 сентября тело пенсионера нашли. Оперативники сумели установить тех, кто причастен к жестокой расправе. В тот же день они задержали Юсупова (сейчас он находится под стражей), а вот его «коллегу» поймать пока не удалось. Вскоре после преступления он сбежал к себе на родину в Таджикистан.

Сейчас следственный отдел СКР по Ленинскому району завел по факту случившегося два уголовных дела. Одно из них по 105-й статье УК (убийство), а второе – по части второй статьи 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Дочь убитого Геннадия Голоухова в разговоре с «КП» подтвердили информацию о том, что ее отец погиб. Но не стала раскрывать подробности произошедшего, в связи с тем, что уголовное дело еще не закончено.

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