Пять наивных вопросов о масочном режиме в Екатеринбурге

В общественный транспорт сейчас можно войти только в маске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус опять почувствовал силу и стал распространяться по Свердловской области. Во вторник уральские медики зарегистрировали тридцатитысячного жителя региона, заразившегося COVID-19. В связи с этим на Среднем Урале вновь вводятся ограничения. И снова представители власти напоминают, что нужно ходить в медицинской маске, тогда риск заразиться будет меньше. Мы разобрались в том, как делать это правильно.

ГДЕ НУЖНО НОСИТЬ МАСКУ?

Если коротко, то маски нужно носить везде, где есть другие люди. Ведь их задача предохранять нас от распространения вируса от человека к человеку. В любых магазинах, в точках общепита, в автобусах, троллейбусах, трамваях и поездах. Более того, на прошлой неделе в метро даже жетоны к эскалатору перестали продавать тем, кто пришел без маски.

Маска поможет защититься не только от коронавируса, но и от ОРВИ и гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос о том, надо ли носить маску на улице – немного сложнее. Ранее в интервью «Комсомольской правде» главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских отвечал на него так:

- При нахождении на открытых пространствах, если вокруг тебя нет большого количества людей, маски носить не нужно, - говорил Дмитрий Козловских, глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - Циркуляция воздуха минимизирует риск заразиться. Но если стоит толпа, то лучше надеть маску. В помещениях и общественном транспорте масочный режим обязателен. Риски и угрозы еще не завершены. На наш взгляд это нужно продолжать до тех пор, пока у нас не появится вакцина в большом количестве и не начнется массовая вакцинация.

КТО МОЖЕТ ОШТРАФОВАТЬ?

Тут важно понимать разницу. В общественном транспорте, например, в автобусе, за тем, чтобы пассажиры были в масках, следит кондуктор и напоминает людям об их необходимости. Точно также в магазинах и торговых центрах напоминать посетителям о необходимости носить маски должны их сотрудники и служба безопасности. Плюс на улицах можно встретить членов Добровольной народной дружины. Они тоже проводят разъяснительную работу с теми, кто без маски.

В Свердловской области продолжается рост числа заражений коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но принимать какие-либо меры к тем, кто гуляет без маски, могут не они, а сотрудники полиции. При этом штраф – это лишь крайняя мера воздействия. Сначала сотрудники полиции по инструкции должны попросить человека надеть маску. Если он ее надел, никакого наказания не последует. А вот на тех, кто откажется это делать, они могут составить административный протокол, по которому позже районный суд оштрафует нарушителя.

НА КАКУЮ СУММУ МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ?

«Вилка» наказания за отсутствие маски для граждан довольно большая – от 1 до 30 тысяч рублей. Сумму определяет суд. Например, 22 мая в поселке Синарский Каменского района мужчине, находившемуся у своего дома без маски, суд вынес лишь предупреждение. А спустя пять дней другого мужчину, из Каменска-Уральского, оштрафовали на тысячу рублей за то, что он находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты. В те же дни жительницу Екатеринбурга оштрафовали уже на четыре тысячи – она стояла без маски у торгово-развлекательного центра «Карнавал».

По данным областного полицейского главка, таких штрафов за прошедшие шесть месяцев, то есть с начала пандемии, было выписано уже на 26 миллионов рублей. На вопрос о том, как определяется, какой именно штраф выпишут нарушителю, в Свердловском областном суде разъясняют:

- Решение выносится с учетом обстоятельства дела, личности правонарушителя, - объясняет Ольга Сазонова, председатель коллегии по административным делам Свердловского областного суда. - Наказание должно носить неотвратимый характер и заставлять человека задуматься, не совершать повторно правонарушение. Повторность правонарушения является отягчающим обстоятельством и может повлечь за собой назначение максимального наказания. Также к отягчающим обстоятельствам суд может отнести продолжение совершения гражданином противоправных действий.

В Роспотребнадзоре отмечают, что медицинские маски доказали свою эффективность во время пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА ОСНОВАНИИ КАКОГО ЗАКОНА ВЫПИСЫВАЮТ ШТРАФ ЗА МАСКИ?

На основании статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Она была введена в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях совсем недавно – 1 апреля. То есть как раз под ситуацию с пандемией коронавируса. Благодаря этой новой норме в нашей стране ужесточилась административная ответственность для людей, нарушающих правила обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ МАСКУ?

Желание не заморачиваться с медицинскими масками и спрятать нос и рот под шарфом можно понять – особенно сейчас, когда сильно похолодало. Однако в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области говорят вполне однозначно:

- Эффективны именно медицинские маски. Это средство индивидуальной защиты с доказанной эффективностью.

Другой аргумент – сейчас, в отличие от весны, на Урале нет дефицита медицинских масок. Их делают и продают в больших количествах. Кроме того за попытку импровизировать, сделав «маску» из подручных кусков ткани все равно можно нарваться на штраф.

- Использование шарфов, платков, других подручных кусков ткани не может быть расценено как средство индивидуальной защиты органов дыхания, рекомендованное к ношению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и также может повлечь наложение административного штрафа, - объясняет Ольга Сазонова.