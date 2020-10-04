Приближаемся к 30 тысячам заболевших: в Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 172 человек

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 29 812 жителей Свердловской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области продолжает расти число выявленных случаев коронавируса. Так, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 172 человек. Из них 102 - у жителей Екатеринбурга.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 29 812, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 122 госпитализированных оценивается, как тяжелое, 106 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 57 - на аппаратах ИВЛ.

При этом за минувшие сутки еще 101 человек был выписан из больницы. Общее же число тех, кто выздоровел от коронавируса с начала пандемии в Свердловской области составляет 22 164.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В метро Екатеринбурга не пускают пассажиров без масок

В метро Екатеринбурга со 2 октября нельзя проехать без защитной маски. Пассажирам, у которых нет средств защиты, не продают жетоны. Об этом заявил заместитель директора Екатеринбургского метрополитена Александр Мирошник. (Подробнее)