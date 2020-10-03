Стивен Сигал: «Я бы очень хотел наладить отношения между Россией и США, но сейчас это сложно»

Знаменитый актер провел мастер-класс по айкидо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В коричневом кимоно, с тугим хвостом на голове, желтых очках и черной бородой он появился в конференц-зале, а затем сложил руки в приветственном жесте и сел на стул. Узнать в нем звезду голливудских боевиков не сложно, Стивен Сигал хоть уже не молод, но все такой же эффектный, как видеокассетах, затертых до дыр.

- Мне слишком ярко, уберите этот свет, - заговорил Сигал и отскочил от стула.

Сигалу не понравился яркий свет от прожекторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург звезда приехала не как актер, а как боец. На Урале проходит международный фестиваль айкидо, а Стивен Сигал известен не только благодаря ролям в фильмах, но и как обладатель седьмого дана по айкидо. На соревнованиях он наградит победителей, а также даст мастер-классы. А перед этим он ответил на несколько вопросов.

«ВО ВСЕМ МИРЕ ЛЮДЕЙ РАЗДЕЛЯЕТ ПОЛИТИКА И САМИ ПОЛИТИКИ»

- Стивен, добро пожаловать на Урал. Как вы тут оказались?

- Я давно хотел посетить Екатеринбург. Как вы сами знаете, здесь горы очень красивые и хорошо развиты боевые искусства. Это то, что я давно хотел сделать, и вот, наконец-то это случилось.

- Стивен, вы много путешествуете и облетели уже почти весь мир. Как вы считаете, что объединяет всех людей вне зависимости от национальности, вероисповедания, профессии и социального статуса.

- То, что разделяет людей это политика и очень часто сами политики. А то, что объединяет – это музыка, балет и боевое искусство. Это некое культурное наследие, благодаря которому мы стараемся объединяться.

Актер считает, что против России в мире Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда вы смотрите спортивные соревнования, вы оцениваете их как актер или как боец?

- Разумеется, как боец.

- Как занятия спортом помогают вам в актерской и музыкальной карьере, помимо хорошей физической формы?

- Все крутится вокруг дисциплины. Это самое главное. Когда у вас есть дисциплина, которая развивает вас в боевом искусстве, то вы сможете применять ее где угодно.

Сигал считается признанным мастером айкидо Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как лучше всего популяризировать спорт среди молодежи?

- Самая главная наша идея, и ваш президент Владимир Путин тоже идет в этом направлении, сделать спорт максимально доступным для любого количества детей, сделать, чтобы были качественные инструкторы. Здесь в Екатеринбурге он тоже очень хорошо развивается.

- Может у вас есть планы открыть детскую школу единоборств в России?

- Мы уже давно работаем в этом направлении. Планируем, что школы единоборств будут не только для детей, но и для всех остальных. Первую школу хотим открыть в Москве, а дальше уже расширяться по всей России.

- Вы активный пользователь Instagram, вы часто выкладываете туда фотографии, делитесь своими мыслями. Как вы считаете, наше современное поколение не сильно ли много уделяет внимание соцсетям?

Актер планирует открыть в России школу единоборств Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это плохо для ментального и физического здоровья детей. Советую всем родителям любить своих детей, прислушиваться к ним. Когда семья дает много, то все остаются вместе и становятся счастливыми.

- Вы работаете спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Что уже удалось сделать за срок вашего назначения? И в чем состоит ваша работа?

- В настоящий момент мне бы очень хотелось наладить отношения между Россией и США. Но сейчас это очень сложно сделать, потому что в мире много пропаганды против России, фейковые новости, например. Они везде в интернете, в соцсетях. На эту индустрию тратится миллиарды долларов. Думаю, что скоро это все равно рухнет.

- А как вы оцениваете отношения между Россией и США?

- Россия и Америка могли бы быть великими союзниками. И то, что сейчас между ними разногласия, плохо абсолютно для всех. Такого хочется избежать, особенно это касается вооружения в космосе. Россия категорически против оружия массового уничтожения в космосе.