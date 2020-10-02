В метро Екатеринбурга не пускают пассажиров без масок

В Екатеринбурге метро теперь работает по новым правилам

В метро Екатеринбурга со 2 октября нельзя проехать без защитной маски. Пассажирам, у которых нет средств защиты, не продают жетоны. Об этом заявил заместитель директора Екатеринбургского метрополитена Александр Мирошник.

Без масок теперь в метро не пускают Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы ужесточили пропуск пассажиров в метрополитен с сегодняшнего дня. Сто процентов из них должны быть в масках. На кассах жетоны не продаются людям без масок. Около сотни человек без масок сегодня развернули, но они купили в аптеке и вернулись, - рассказывает Мирошник. - Продавать маски не планируем, но рассматриваем предложение установить автоматы по продаже масок в метро. Люди привыкнут, будут заранее приобретать маски. Идут объявления по громкой связи, чтобы люди их заранее приобретали.

Также на станциях метро и в поездах сотрудники транспортной безопасности выборочно проверяют пассажиров на наличие масок. На нарушителей составляют административные протоколы.

На станциях хотят установить автоматы с масками Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Пассажиры на ужесточение правил реагируют негативно, ругаются. Но людей нужно приучать. Я сама летом переболела коронавирусом. 19 дней лежала в госпитале с 75% поражением легких. 25 дней на антибиотиках провела. Знаю, что это такое, - рассказывает Надежда Сорока, оперативный дежурный екатеринбургского метрополитена.

А пассажиры в это время объясняют, почему масками пользоваться неудобно.

Пассажиропоток во время пандемии снизился Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Стирать ее каждый день неудобно. Просто иммунитет должен быть хороший. А заболеть может любой и с маской и без нее. Маска у меня в сумке всегда, я ее надеваю только, когда требуют надеть. В ней дышать тяжело и она гадость собирает, - рассказывает пассажир Екатеринбургского метрополитена Алена.

Многие пассажиры реагируют на ужесточение масочного режима вполне нормально. - Нормально отношусь к нововведению. Я студентка, мы привыкли уже, что в университете то же самое - заходишь и ты в маске должен быть, - говорит пассажирка Екатерина.