«Это выдумка американцев»: в сериале Цекало показали екатеринбурженку, не верящую в существование ВИЧ

При работе над проектом сценаристы консультировались с создателями и авторами новостных каналов. Фото: скриншот сериала

Новый сериал Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем» или «ППЧМЗ» рассказывает о принципе работы телеграм-каналов. Одним из продюсеров выступил Александр Цекало.

В центре событий три девушки, которые стремительно набирают тысячи подписчиков благодаря эксклюзивным историям со всей страны. В первом сезоне всего четыре серии, но последняя будет особенно интересна жителям Екатеринбурга и Свердловской области.

По сюжету, в уральской столице у матери-одиночки Натальи Сычевой (Екатерина Строгова) органы опеки забирают ребенка. Причина – положительный ВИЧ-статус женщины, о котором она узнала еще во время беременности. В Сети все начинают гнобить екатеринбурженку. Мол, не предупредила врачей роддома и подвергла опасности здоровье акушерок и врачей.

Главные герои пытаются помочь екатеринбурженке, но расследование не дает нужного результата. Фото: скриншот сериала

Героиня актрисы Кати Фединой отправляется на Средний Урал, чтобы подробно разобраться в запутанной ситуации. В итоге ей все же удается записать интервью с убитой горем мамой.

- Я в конце первого триместра пришла на осмотр в консультацию. УЗИ – отличное, все прекрасно. Я вся счастливая такая. И только в анализе крове что-то «положительное». Врач говорит «Да вы не переживайте, с этим живут, ребенку может не передаться». Дал мне брошюрку какую-то. А там ссылка на сайт. Там было написано, что это все придумали американцы. Чтобы наши люди боялись и меньше рожали. Просто иммунитет может слабым быть, а зимой особенно. Нужно просто витамины пропить, - рассказывает в четвертой серии, - рассказывает под запись Наталья Сычева.

Потом выясняется, что женщина прочла информацию на сайте ВИЧ-диссидентов, из-за чего и была в неведенье. Но журналистское расследование не дает нужного эффекта – суд принимает решение лишить Сычеву родительских прав.

Сезон заканчивается тем, что СМИ называют мать-одиночку ВИЧ-диссиденткой. Фото: скриншот сериала

СКАЗАНО

Евгений СТЫЧКИН, исполняет в сериале роль Евгения Малышева:

- Мне кажется, этот сериал будет интересно смотреть всем — всем, кто задается вопросами, как устроены СМИ сегодня, что такое телеграм-каналы. Кроме того, это абсолютно живая история как про взрослых, так и про совсем молодых людей. Очень крутая история.

Рина ГРИШИНА, исполняет роль Беллы Мамбетовой:

- Это история о смерти старого и рождении нового. О том, как мы за это новое боремся и пытаемся достичь своих целей любыми путями, независимо от того, честный это путь или не очень честный.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ