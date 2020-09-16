«Это тоже ваш ребенок»: как дрессировать собаку, чтобы она не бросалась на людей

Тренировать пса нужно на позитиве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собака – лучший друг человека. Но иногда эти «друзья» нападают на людей. В чем причина агрессии собаки, и как правильно подходить к воспитанию своего питомца - «Комсомолке» рассказал опытный инструктор Антон Кочемасов.

НЕТ ЗЛЫХ И ДОБРЫХ ПОРОД

Каждая собака индивидуальна, как и люди. Это личность со своим характером и мировоззрением. Хозяин для собаки – все. Вот вы знаете человека довольно давно, помните его повадки и мимику лица. И легко поймете, какая из собак принадлежит этому человеку.

Агрессия у собаки – это испуг. Животное инстинктивно начинает защищать себя. Многие скептически относятся к бойцовским породам, называют «собаками-убийцами». Уместнее опасаться, например, тойтерьеров, они тоже могут укусить за щиколотку. Это маленькая собака, ее окружает много непонятного и большого. Она чаще пугается.

На тренировке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывают случаи, когда собаки нападают стаей. Тут уже не отстаивание своей территории, а голод. Собака не знает, куда деваться. Инстинкт требует: «Надо есть». Голодный человек тоже готов на все, каким бы хорошим ни был.

В этой ситуации не надо бежать, не надо проявлять агрессию по отношению к животным, кричать. Просто стойте, не показывайте страх. Собаки увидят ваше спокойствие, и не будут атаковать. Есть стереотип: тот, кто выдерживает зрительный контакт, тот и главнее. Такое может использовать только хозяин, но работает не сам взгляд, а адреналин. Если человек не умеет морально «давить», то лучше и не пытаться.

СОБАКА – КАК РЕБЕНОК

Собака – это маленький ребенок. Прежде, чем заводить ребенка, семья долго готовится. Посещает курсы, читает книги. К появлению собаки нужно готовиться так же. Почему у нас много бездомных животных? Потому, что большинство заводят их легкомысленно. Взял, поиграл, надоело, выбросил на улицу.

До трех месяцев у собаки детство, «щенячка». В этот период ей можно все. Она может грызть тапки, мебель, тебя. У каждого ребенка должно быть детство, в котором позволяется все. Не наказывайте. Шкушал туфли? Ну, бывает. Ребенок тоже рисует на стенах.

Как только собака начинает выходить гулять на улицу, начинается тренировка. В первую очередь происходит социализация. Если человек не знает ничего в дрессировке, нужно обратиться к специализированному инструктору, а не к знакомому дяде, у которого был опыт в «воспитании». Но инструктору нельзя просто задать вопрос «А как?..». Нужно приехать, показать свою собаку. Специалист узнает характер животного, его привычки.

Инструктор учит не собаку, а хозяина. Если мы заберем от владельца животное и будем его учить, толку не будет. Собака будет слушаться инструктора, не хозяина.

Бить собаку не стоит Фото: Алексей БУЛАТОВ

КНУТ ИЛИ ПРЯНИК?

Каждая тренировка и прогулка должна происходить на позитиве. Заставлять силой выполнять команду – это старая школа времен СССР, не поддерживаю ее.

Ни в коем случае нельзя бить собаку. Никогда. Можно просто крикнуть, показать эмоцию голосом. Собаки это чувствуют. Долго орать на нее тоже не надо. Например, вы пришли домой, а там лужа на полу. Не надо ныть «Ай-яй-яй», или отчитывать собаку. Она и так поняла, что натворила. Лучше возьмите ее гулять. На улице, как только она начала делать «свои дела», вы ее хвалите, очень эмоционально. Как бы странно не выглядело в глазах окружающих, это нужно. Собака ощутила большую радость от хозяина: «Вот на улице он так этому рад, а дома нет». Через несколько дней она уже будет терпеть, и ждать прогулки. Это положительное подкрепление, так мы фиксируем то, чему хотим ее научить.

Начинайте любую тренировку с игры. А если во время тренировки собака выполнила то, что от нее ждали, то не надо донимать этой же командой еще 20 минут. Тренировка быстро наскучит и принесет негатив. Заканчивать нужно тоже на позитиве, тогда будет толк.

Самое главное – любите и воспитывайте своих животных так же, как и детей.