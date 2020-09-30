Из судмедэксперта в бомжи: уральский врач потерял жилье после смерти жены и сына в автокатастрофе

Шесть лет назад в жизни у 51-летнего Олега Борских случилась трагедия, а его друг решил воспользоваться этим и забрал у того квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Олег Боярских родился и вырос в Екатеринбурге. Здесь же он отучился в медуниверситете, обзавелся семьей и любимой работой. Больше двадцати лет уралец посвятил службе судмедэкспертом в больнице. Но несчастный случай полностью поделил жизнь Олега на «до» и «после». В страшной аварии погибли жена и сын, а сам мужчина оказался бездомным.

ИНТЕЛЕГЕНТНЫЙ БОМЖ ОЛЕГ

- Олег, чего ты опаздываешь, сейчас все разберут, - кричит мужчина в грязном пуховике, бегущего к машине товарищу.

У багажника легкового автомобиля скопилась очередь из пятнадцати людей. От кого-то тянется алкогольное амбре, кто-то уже еле-еле стоит на ногах, рядом три бабушки с котомками. По одному они подходят к авто и берут из рук молодого парня белые пакеты.

- А печенье сегодня будет? – спрашивает один.

Семья Олега Боярских погибла в автокатастрофе семь лет назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Смотри в пакет, - продолжает свое дело мужчина.

Эта машина волонтеров - «Автобус милосердия». Каждый вечер у здания Северного автовокзала они раздают горячее питание бездомным людям.

Олег, выруливая из-за угла здания, бежит к машине, чтобы успеть взять свою порцию. Видит нас (корреспондента и фотографа – прим.ред) и тормозит. Резкий запах парфюм бьет в нос, видимо готовился к встрече с журналистами.

- Я только возьму еду и мы пойдем разговаривать, - вежливо говорит он.

Прилично одетый: чистый вязанный свитер, натертая до блеска обувь, отглаженные брюки. На вопрос, где вы сейчас живете, он отвечает - на вокзале. Бродячий образ жизни Олег ведет последние шесть лет и нам он решил рассказать, как врач из интеллигентной семьи оказался в таком положении.

«ПОСЛЕ СМЕРТИ СЕМЬИ Я БОЮСЬ ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ»

В 1984 году Олег Боярских поступил в медицинский институт. Мечтал выучиться на врача и помогать людям. Когда время пришло проходить практику, его пригласили поработать в морге. Хотел было отказаться, но родственники настояли хотя бы попробовать.

- Когда я впервые зашел в морг, мне поплохело. А моя руководительница мне сказала «Олег, ты врач, ты должен». Ну вот так я и остался. А потом на четвертом курсе пришло время выбирать специализацию, я решил пойти в судебную экспертизу, - вспоминает наш собеседник.

Двадцать три года он проработал судебным экспертам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Там же в университете Олег встретил свою первую любовь Елену. Она тоже училась на врача. Пара не долго думая начала жить вместе и обустраивать быть. Родители помогли купить квартиру в Верхней Пышме. А в 94-ом Олег и Елена сыграли свадьбу, а там уже появился сынок по имени Антошка.

Олег и Елена жили душа в душу, воспитывали ребенка. Оба работали в городской поликлинике врачами. В 2013 году супруга вместе с сыном ехали на машине домой, но туда они уже не вернулись.

- Лена и Антон погибли. Я их больше никогда не увижу, - не сдерживает слез бездомный. – Мои родители в 77-ом также умерли в ДТП. Я не знаю, как это возможно. Теперь я боюсь дорогу переходить, боюсь машин.

После трагедии Олег начал сильно пить. Мужчина не просыхал целый год, но потом решил взять себя в руки. Жить в квартире, где когда-то раздавался задорный смех сына и пахло свежей выпечкой жены, он уже не мог. Олег продал квартиру и затеял покупку новой уже в Екатеринбурге.

- Там все напоминало их. Я продал квартиру и уже начал оформлять покупку другой. Деньги лежали на карточке и я даже уже заехал в новое жилье. Ждали, пока соберут документы и я переведу всю сумму, - объясняет Олег. – Ко мне в гости пришел мой товарищ, обмывали покупку и через некоторое время закончился алкоголь. Друг говорит, давай, мол, схожу, ну я и сунул ему карточку. А там все деньги на квартиру лежали. Короче, ни друга, ни денег. Он их прогулял за неделю, а из квартиры я съехал.

Олег написал заявление в полицию о краже денег. Товарища нашли и даже посадили в тюрьму, только вот что толку - банковская карта была полностью пуста. Сделка не состоялась и мужчину попросили освободить помещение. Олег пошел куда глаза глядят и дошел до вокзала.

Сейчас Олег живет на вокзале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Тут раньше такой начальник вокзала был – мировой мужик. Он меня сразу принял, разрешил ночевать. Но я делаю все по честному, каждый день покупаю билет до соседней станции и захожу. Всегда трезвый и чистый.

Год назад Олег начал получать пенсию, жить стало легче. До этого мужчина подрабатывал за еду в местном сетевом супермаркете – то мусор вынесет, то двор пометет, то коробки поможет донести. Постирать одежду и сходить в душ пускают его бывшие коллеги-врачи. Олег часто приходит к себе на старое место работы.

Устроиться на работу Олег не может, не берут. Тогда же шесть лет назад бездомный пережил инсульт, левая рука совсем не двигается, а это в работе врача считается дефектом. Ближайших родственников у него тоже нет, друзья отвернулись. Остались только такие же бомжи, которые живут на вокзале. Но наш герой верит в лучшее и мечтает, что когда-нибудь у него появится свой дом.