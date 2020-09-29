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Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Екатеринбурге опубликовали синоптики

Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Екатеринбурге сообщили в Гидрометцентре России
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Синоптики предсказали, какая погода будет зимой в Екатеринбурге.

Синоптики предсказали, какая погода будет зимой в Екатеринбурге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой будет зима на среднем Урале: суровой или все-таки небесная канцелярия приготовила для нас сюрприз в виде теплой погоды. Хоть на календаре еще конец сентября, но синоптики сделали предсказание с ноября по март. Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Екатеринбурге сообщили в Гидрометцентре России накануне.

Для каждого месяца на ближайшие полгода синоптики рассчитали аномалию, то есть отклонение температуры от климатической нормы. Холодных аномалий не ожидается вообще. Теплые — каждый месяц. В Свердловской области таких месяцев будет два.

- Зима в прогнозах нашего уральского региона ожидается в отдельные месяцы теплее нормы, в другие - в пределах нормы. Особо холодных месяцев не выделено. Теплыми будет ноябрь, а также март, - сказала Галина Шепоренко, главный синоптик свердловского Гидрометцентра.

ОКТЯБРЬ - 2020

А теперь прогноз на каждый холодный месяц. Синоптики Росгидрометцентра предсказали в Екатеринбурге температуру ниже средней. В столице Урала обычно в этом месяце термометры показывают от нуля до минус 12 градусов. Поэтому горожанам придется запастись терпением и теплой одеждой.

НОЯБРЬ – 2020

А вот ноябрь в Екатеринбурге обещает быть теплым. Температура воздуха в последний месяц осени будет выше среднего от климатической нормы на Урале, которая составляет минус три градуса.

Синоптики не обещают сильных морозов на Урале этой зимой.

Синоптики не обещают сильных морозов на Урале этой зимой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕКАБРЬ-2020

Первый месяц календарной зимы не выбивается из общей массы, погода не отличается от обычной погоды в декабре, говорят синоптики. Средняя температура будет колебаться в районе минус 13 градусов. Так что тут уже начинается самая настоящая зима.

А вот про осадки синоптики пока молчат. Сколько выпадет на Урале снега этой зимой еще не известно.

ЯНВАРЬ-2021

Средняя температура в январе в Екатеринбурге составляет минус 12 градусов. Но в этом месяце, как всегда ударяют «крещенские морозы», но пока синоптики считают, что о них думать рано. В целом первый месяц года ожидается также в пределах нормы.

ФЕВРАЛЬ-2021

В феврале средняя температура минус 8 градусов, но порой морозы достигают и минус 26 градусов. В 2021 году погода установится в пределах климатической нормы.

МАРТ-2021

В марте в Екатеринбурге начинает теплеть и на градусниках уже чаще появляется отметка в минус 3 градуса. Но синоптики Гидрометцентра России обещают начало весны еще теплее, чем обычно. В столице Урала ожидается температура выше климатической нормы.

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