Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Екатеринбурге опубликовали синоптики

Синоптики предсказали, какая погода будет зимой в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой будет зима на среднем Урале: суровой или все-таки небесная канцелярия приготовила для нас сюрприз в виде теплой погоды. Хоть на календаре еще конец сентября, но синоптики сделали предсказание с ноября по март. Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Екатеринбурге сообщили в Гидрометцентре России накануне.

Для каждого месяца на ближайшие полгода синоптики рассчитали аномалию, то есть отклонение температуры от климатической нормы. Холодных аномалий не ожидается вообще. Теплые — каждый месяц. В Свердловской области таких месяцев будет два.

- Зима в прогнозах нашего уральского региона ожидается в отдельные месяцы теплее нормы, в другие - в пределах нормы. Особо холодных месяцев не выделено. Теплыми будет ноябрь, а также март, - сказала Галина Шепоренко, главный синоптик свердловского Гидрометцентра.

ОКТЯБРЬ - 2020

А теперь прогноз на каждый холодный месяц. Синоптики Росгидрометцентра предсказали в Екатеринбурге температуру ниже средней. В столице Урала обычно в этом месяце термометры показывают от нуля до минус 12 градусов. Поэтому горожанам придется запастись терпением и теплой одеждой.

НОЯБРЬ – 2020

А вот ноябрь в Екатеринбурге обещает быть теплым. Температура воздуха в последний месяц осени будет выше среднего от климатической нормы на Урале, которая составляет минус три градуса.

Синоптики не обещают сильных морозов на Урале этой зимой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕКАБРЬ-2020

Первый месяц календарной зимы не выбивается из общей массы, погода не отличается от обычной погоды в декабре, говорят синоптики. Средняя температура будет колебаться в районе минус 13 градусов. Так что тут уже начинается самая настоящая зима.

А вот про осадки синоптики пока молчат. Сколько выпадет на Урале снега этой зимой еще не известно.

ЯНВАРЬ-2021

Средняя температура в январе в Екатеринбурге составляет минус 12 градусов. Но в этом месяце, как всегда ударяют «крещенские морозы», но пока синоптики считают, что о них думать рано. В целом первый месяц года ожидается также в пределах нормы.

ФЕВРАЛЬ-2021

В феврале средняя температура минус 8 градусов, но порой морозы достигают и минус 26 градусов. В 2021 году погода установится в пределах климатической нормы.

МАРТ-2021

В марте в Екатеринбурге начинает теплеть и на градусниках уже чаще появляется отметка в минус 3 градуса. Но синоптики Гидрометцентра России обещают начало весны еще теплее, чем обычно. В столице Урала ожидается температура выше климатической нормы.