УБРиР отмечает 30-летие и радует клиентов подарками

Фото: предоставлено УБРиР

Сегодня Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) отмечает 30-летний юбилей. За эти годы УБРиР прошел путь от региональной кредитной организации до банка федерального масштаба, который входит в список крупнейших по версии журнала Forbes. В честь этой круглой даты банк радует всех своих клиентов приятными подарками и сюрпризами!

УБРиР совместно с одним из информационных агенств предлагает всем желающим пройти небольшой развлекательный тест и определить для себя идеальный сценарий празднования дня рождения. А один из выполнивших все правила получит от банка 30000 рублей на проведение своей вечеринки. Победителя определят случайным образом 9 октября 2020 года.

Читателям сети одного из городских порталов УБРиР предоставляет возможность выиграть приятный презент! Для этого необходимо вспомнить, как менялись ваши отношения к деньгам и финансовые привычки на протяжении последних 30 лет. Авторы самых интересных историй получат электронные сертификаты в онлайн-гипермаркет электроники.

Пользователей социальных сетей также ждут приятные и вкусные подарки. С 28 сентября по 15 октября банк предлагает подписчикам дать совет или пожелание себе 30-летнему в официальных сообществах УБРиР: «Вконтакте», «Одноклассниках» и «Инстаграм». Среди участников будут разыграны торты со вкусом «Закрытой ипотеки», «Сладкого кэшбэка» и «Жаркой ставки», а также подарочные сертификаты, номиналом 3 тысячи рублей. Победителей выберут при помощи рандомайзера 16 октября 2020 года.

Для своих сотрудников банк запустил большую игру «Терминал успеха». Все желающие могут участвовать в «чилленджах», зарабатывать внутреннюю валюту, а затем обменивать ее на мерч из лимитированной коллекции. Во второй половине дня работники УБРиР смогут подключиться к онлайн-трансляции праздничного шоу.

«Сегодняшний юбилей - это общий праздник для 700 000 клиентов и 50 000 компаний, которые на протяжении многих лет вместе с нами строят свое финансовое благополучие и улучшают качество жизни. В этот день каждому из вас хочется пожелать успеха в той сфере, которой он посвятил себя. Пусть будущее открывает широкие перспективы. А мы со своей стороны будем и дальше совершенствовать финансовые продукты и сервисы банка, делать их более интересными и удобными для вас, привносить в вашу жизнь стабильность и благополучие», — отметил президент Уральского банка реконструкции и развития Антон Соловьев.