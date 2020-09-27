«У всех ушибы и ссадины»: в Екатеринбурге три ребенка пострадали в ДТП

ДТП с 6-летним мальчиком на улице Главной. Фото: группа пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге за один день в авариях на дорогах пострадали три ребенка. Об этом сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД.

По данным ведомства, первая авария случилась напротив дома №61 по улице Инженерной. 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу рядом со школой. В результате ДТП пострадал 11-летний мальчик, который с ушибом мягких тканей головы доставлен в детскую больницу. Водитель утверждает, что не заметил школьника из-за стоявшего в левой полосе автобуса.

Водитель не увидель ребёнка из-за автобуса. Фото: группа пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Второе ДТП произошло около 18 часов напротив дома № 27 по улице Сулимова. «Хендай Солярис» сдавал назад по дворовому проезду, когда сбил 16-летнюю девушку.

- В результате ДТП медики диагностировали у пострадавшей ушибы конечностей и множественные ссадины, девушка доставлена в детское лечебное учреждение. 37-летний водитель пояснил, что не заметил пешехода, - отметили в городской ГИБДД.

Фото: группа пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В третьем ДТП под колеса автомобиля «Киа Рио» угодил 6-летний ребенок. Это случилось вечером 26 сентября на улице Главная возле дома № 8. По данным Госавтоинспекции, мальчик сам выбежал на дорогу. Позже пострадавшего госпитализирован в детское лечебное учреждение с диагнозом сотрясение головного мозга.

- Мальчик вместе со своим старшим 11-летним братом ходил в магазин, после чего побежал к другу, который стоял на противоположной стороне дороги. Материалы по данному факту ДТП будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения законных представителей пострадавшего к ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание и постановки семьи на профилактический учет, - заявили в ГИБДД Екатеринбурга.

В полиции просят быть внимательными на дорогах и доходчиво объяснить детям, как себя вести вблизи проезжей части, даже во дворе.