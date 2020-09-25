Майская прогулка 2020 в Екатеринбурге: маршруты, точки сбора участников, призы

В 2020 году Майскую прогулки пришлось перенести на четыре месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционная, 37-я пешеходная «Майская прогулка» в Екатеринбурге пройдет уже в это воскресенье, 27 сентября. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на четыре месяца. Но такой перенос имеет свою положительную сторону – это возможность увидеть знакомые окрестности и маршруты города в осенних красках.

- Это не первая попытка провести Осеннюю прогулку в городе. Ровно 11 лет назад 27 сентября тур-клуб «Романтик» уже проводил такую прогулку по картам «Майской прогулки», - рассказывает Профессор УрФУ, один из основателей Майской прогулки Виктор Гроховский.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Как и в прошлые годы, необходимо зарегистрироваться для участия на официальном сайте «Майской прогулки» и выбрать подходящий маршрут. Выбранный путь не требуется проходить на время, главное успеть до 20:00. Если человек понимает, что дойти до конца маршрута не хватит сил, он может прекратить прогулку. Необходимо только предупредить организаторов, что вы сошли с дистанции по телефону или на ближайшем КПП. На каждой карте маршрута будет номер для звонка организаторам.

Принять участие в прогулке могут все желающие. Уровень спортивной подготовки не важен. Однако в этом году пожилых людей просят воздержаться от прогулки. По словам организаторов, они не будут пускать в этом году женщин старше 63 лет и мужчин старше 65 лет.

Изменились и правила безопасности. В этот раз на маршрутах будет всего по 4 КПП, некоторые придется проходить несколько раз. На каждой станции будут дежурить врач и фельдшер. Также, по маршрутам будут патрулировать 2 автомобиля скорой помощи. Для тех, кому стало плохо в середине пути, а до станции еще слишком далеко.

На этот раз участникам предложили три маршрута Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Чем хорош старт прогулки – он специально растянут так, чтобы люди могли спокойно получить карту и уйти на свой маршрут без толпы, - подчеркивает заместитель председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области Татьяна Киселева. Но гостей просят не забыть о наличии масок и необходимости измерить температуру на старте.

Прогулка будет долгой, поэтому заранее подготовьте комфортную спортивную одежду, дождевик, непромокаемую обувь, которая не натирает ноги. А еще берите рюкзак с водой и небольшим запасом еды.

КАКИЕ БУДУТ МАРШРУТЫ

В этом году есть три маршрута: 20, 32 и 42 километра. Длинный маршрут в 50 километров организаторы решили сократить из-за короткого солнечного дня – любители длинных прогулок просто не успеют прийти к финишу до захода солнца.

Старт находится у главного здания УрГПУ. Финиш всех маршрутов будет у главного корпуса Уральского федерального университета. Все пути в этом году построены в кольцевом виде и расположены в Калиновском лесопарке.

Для семейной прогулки с детьми или пожилыми людьми рассчитан маршрут на 20 километров «Калиновка-Шарташ». Он проходит по Калиновскому лесопарку, к страусиной ферме «Мистер Фишер» и около озера Шарташ.

Маршрут на 32 километра назвали «Юбилейным» в честь столетия Уральского федерального Университета. Путь этого маршрута сконцентрирован на северных окрестностях города.

«Осенний марафон» в этом году будет в 42 километра. Организаторы предупреждают, что этот маршрут не рассчитан для бегунов и велосипедистов. Тут ждут только пеших участников.

Те, кто хочет испытать себя на самой длинной дистанции, должны не опоздать к началу. В этом году старт «Осеннего марафона» начинается в 7:00 утра и закрывается уже в 8:00 утра. Старт «Юбилейного» маршрута будет с 8:00 – 11:00. Старт «Калиновка-Шарташ» объявлен с 8:00 до 12:00.

АКЦИИ И ПРИЗЫ

На прогулке будет три дополнительные акции. Традиционной уже стала возможность сдать комплекс ГТО для туристической прогулки. В этом году станция приема располагается на КП у загородного клуба Фишер.

Для тех, кто желает избавиться от старой техники и использованных батареек, организуют специальную эко-акцию. Около старта расположат специальные контейнеры для утилизации. Также в этом году продолжится акция по восстановлению леса. Любой желающий сможет посадить новое дерево на месте старых пожаров.

Те, кто пройдет весь маршрут до конца, получат традиционный значок. В этом году он выполнен в честь юбилея УрФУ.

- Сейчас зарегистрировано около 800 человек, но люди пока выжидают погоду. Мы рассчитываем, что всего гостей будет около 1,5-2 тысяч человек. Главное, что люди соскучились и хотят прийти, - говорит Татьяна Киселева.