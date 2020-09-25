Как прошел второй год Александра Высокинского в должности главы Екатеринбурга

Мэр города периодически лично инспектирует районы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вроде бы совсем недавно у Екатеринбурга снова появился мэр, наделенный хозяйственными полномочиями, а между тем прошло уже два года. 25 сентября 2018-го депутаты городской Думы на первом заседании выбрали новым главой города Александра Высокинского. О том, как прошел его первый год, мы рассказывали год назад. А сегодня вспомним, что Александру Высокинскому удалось сделать за второй год на должности мэра. Пойдем по пунктам.

ОБРАЗОВАНИЕ

Весной прошлого года Александр Высокинский объявил, что Екатеринбург уходит от традиции бессистемного строительства школ и детских садов. Для этого в городе запустили специальный геопортал. По задумке, на этом сайте каждый может посмотреть, где в городе не хватает образовательных учреждений.

- Нам важно, чтобы при покупке жилья у жителей города была возможность зайти на официальный геопортал Екатеринбурга и посмотреть, как обстоят дела со строительством социальных объектов в том или ином районе, - отмечал Высокинский.

Тогда же стало известно, что до 2025 года в столице Урала будет построена еще 21 школа на 134 тысячи мест, а еще 60 школ отремонтируют. Также прошлой осенью Александр Высокинский вместе с депутатами гордумы увеличил финансирование детских школ искусств.

После новогодних каникул глава города также увеличил финансирование всей сферы образования в Екатеринбурге. Больше 56 миллионов рублей из городского и областного бюджетов, а также от гордумы было направлено на ремонт школ и детских садов, бесплатное питание учеников и проезд детей-сирот.

За несколько лет в городе появятся десятки тысяч новых мест в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

Один из главных вопросов, который интересует жителей Екатеринбурга вот уже 30 лет, - будет ли у нас вторая ветка метро. Судя по всему, все-таки будет. Так, в октябре прошлого года Александр Высокинский подписал постановление, которое дало старт проектированию второй ветки. В этом году на нее было выделено больше 250 миллионов рублей. Если же говорить о том транспорте, который есть, то в 2019-м Екатеринбург продолжил обновлять парк метрополитена - три капитально отремонтированных состава вышли на линию. А в 2020-м город продолжил обновлять автобусный парк. В августе, например, к нам прибыли 10 новых автобусов МАЗ.

- В конце нынешнего года ожидаем еще 60 новых автобусов НефАЗ, работающих на газомоторном топливе, - отмечал Александр Высокинский. - Возможно, к концу года мы спишем наши «улыбающиеся» «икарусы». Пробег у них больше миллиона километров у каждого, и они свое уже отходили.

МЕДИЦИНА

Чем Екатеринбург прирос за последние 4 - 5 месяцев, так это количеством машин скорой помощи. Городская станция получила 59 новых автомобилей. Последний раз что-то такое было лишь десять лет назад. Поучаствовал и бизнес, и федеральные структуры, и область, и городской бюджет.

- За счет средств Екатеринбурга купили 10 единиц скорой медицинской помощи, - уточнял Сергей Панин, и.о. главного врача МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Осенью прошлого года в Екатеринбурге после масштабной реконструкции наконец-то открылся участок набережной Исети от Малышева до Куйбышева. Там появились аккуратные дорожки, клумбы, зоны отдыха, детская площадка. Кроме того, спуск к воде стал гораздо удобнее. Той же осенью Александр Высокинский открыл реконструированную площадь Обороны.

- Именно отсюда горожане уходили на фронт защищать свою Родину, - отмечал мэр города.

Также Александр Высокинский подписал постановление о реконструкции пешеходного моста через реку Ольховку в Железнодорожном районе с благоустройством прилегающей набережной. Впрочем, если упомянуть более глобальные планы, то в марте мэр города утвердил новую редакцию программы «Столица». По ней до конца 2020 года в Екатеринбурге отремонтируют больше 36 тысяч квадратных метров проезжих частей улиц.

Один из акцентов в работе мэра – благоустройство города Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОПРОС ПО ХРАМУ

Собор Святой Екатерины, который в 1930-х годах был уничтожен в Свердловске большевиками, пытаются восстановить уже не первый год. Главный вопрос - где именно его возвести, чтобы никого не обидеть. Решали, что называется, всем городом. Впервые в истории Екатеринбурга был проведен масштабный опрос, к которому готовились несколько месяцев. В итоге большинством голосов выбрали площадку - на месте старого Приборостроительного завода, почти в самом центре города.

- Мы написали новую историю мегаполиса вместе с горожанами, - сказал Александр Высокинский. - Был найден тот легитимный инструментарий, благодаря которому граждане могут сами выбирать пути развития территорий.

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ

Когда началась пандемия, мэрия Екатеринбурга исключила проверки бизнеса до конца года. Также был введен план поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди таких мер, например, - отсрочка платы за аренду муниципального имущества.

- Огромная часть нашего бюджета зависит от малого и среднего бизнеса, и мы обязаны его поддержать, - отмечал Александр Высокинский.

Кроме того, коммунальные службы города во время пандемии увеличили объемы санитарной обработки и уборки в больницах и поликлиниках города. Также на оперативном штабе по противодействию болезни глава города поручил подготовить запасные обсерваторы на базе гостиниц, на 1,5 тысячи мест.