Поплакать над драмой и посмеяться над черной комедией: в выходные в Екатеринбурге пройдет «Фестиваль уличного кино»

Фото: представлено «Фестивалем уличного кино»

«Это фестиваль-путешественник». Именно так описают «Фестиваль уличного кино» его создатели. Он зародился еще в далеком 2014 году на Дальнем Востоке России, и за шесть лет сумел проехать больше 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей.

Традиционно «Фестиваль уличного кино» проходит летом, но из-за пандемии планы пришлось сдвинуть. В этом году, с августа по сентябрь, фестиваль охватит больше 600 населенных пунктов России. И если вы думаете, что 600 населенных пунктов – это грандиозно много, то спешим вас заверить: это еще мало. В прошлые года фестиваль собирал, порой, до 900 городов и поселков.

ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ЗА ФЕСТИВАЛЬ?

«Фестиваль уличного кино» - фестиваль короткометражных фильмов молодых российских режиссеров. В течение нескольких дней в формате open air (под открытым небом) горожанам показывают киноленты из конкурсной программы. Экспертный комитет, включая попечителей фестиваля: вице-президента Академии Российского телевидения Игоря Мишина, режиссеров Валерия Тодоровского, Алексея Попогребского, Юрия Быкова и других представителей киноиндустрии, отбирает из сотен присланных заявок 10 финалистов.

В течение всего фестиваля проходит зрительское голосование в каждом городе. По итогу, голоса суммируются по всей стране и выбирается лучший из лучших – «народный победитель». На торжественной церемонии закрытия ему, благодаря поддержке генерального партнера фестиваля онлайн-кинотеатра «МТС ТВ», вручается главный приз – грант в 1 500 000 рублей на создание полнометражного дебюта.

Фото: представлено «Фестивалем уличного кино»

Кроме просмотра короткометражек, гостей фестиваля ждет обширная программа с культурными и образовательными мероприятиями, ярмарками, стрит-арт акциями, а также встречами с известными деятелями кино и ТВ.

- Многие думают, что короткий метр – это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителю. Это совершенно не так! – рассказывает основатель «Фестиваля уличного кино» Александр Щеряков. – Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до пяти минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии.

Фото: представлено «Фестивалем уличного кино»

КОГДА ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ?

В столице Урала «Фестиваль уличного кино» пройдет уже в эти выходные, 26-27 сентября, на Плотинке. Фестиваль пройдет в формате open air, поэтому не забудьте одеться потеплее и захватить из дома горячий термос с чаем!

В субботу, 26 сентября, показ фильмов начнется в 16:00.

В воскресенье, 27 сентября, старт назначен на 17:00.

Предупреждаем заранее: в связи с ограничениями по вместимости площадки, вход на фестиваль возможен только по регистрации на сайте фестиваля. Все меры санбезопасности будут соблюдены: рассадка в 1,5 метра, маски и антисептики.

Программа фестиваля включает в себя 10 короткометражек из конкурсной программы, а также внеконкурсные альманахи.

Кстати, один из участников в этом году – фильм «Большая восьмерка» режиссера Ивана Соснина, жителя Екатеринбурга и участника проекта Red Pepper Film. Его короткометражка рассказывает про работягу Ивана, который узнает, что к международному саммиту городские власти решили очистить улицы от бездомных собак. И Ваня решает исправить эту ситуацию.

За понравившиеся фильмы можно будет проголосовать светом фонарика или экраном телефона. Организаторы будут измерять уровень света и определять тройку победителей.

Фото: представлено «Фестивалем уличного кино»

МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА «МТС ТВ»

Онлайн-кинотеатр «МТС ТВ» эксклюзивно покажет фильмы-призеры «Фестиваля уличного кино». С период с 1 августа по 30 сентября там можно будет посмотреть конкурсные работы прошлых лет, прошедшие в финал и ставшие призерами. Контент будет доступен в рамках подписки «Супер» в онлайн-кинотеатре «МТС ТВ». Кроме того, как только конкурс этого года закончится, там же будут доступны 10 короткометражек, включенные в программу этого года.

- После длительного карантина и периода закрытых кинотеатров, формат фестиваля – open air - позволяет достаточно безопасно и в то же время интересно провести время. Он позволит максимально большому числу людей познакомиться с новыми именами в современном российском кино, - рассказал вице-президент МТС по развитию Медиа-бизнеса, генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

Проект «Фестиваль уличного кино» организуется при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда развития моногородов и Общественной палаты РФ. Генеральным партнером фестиваля является онлайн-кинотеатр «МТС ТВ».