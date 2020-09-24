В Нижнем Тагиле отряд ОМОН задержал педофила, который совратил двух девочек

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле задержали педофила, растлившего двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в Следственном комитете Свердловской области. Мужчине уже предъявили два обвинения по статьям «насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней» и «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Причастность подозреваемого подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза, а также его опознали сами пострадавшие.

Первое преступление задержанный совершил в январе 2020 года в Нижнем Тагиле. Поисками занялись следователи, проверяли причастных к этому делу. А в августе мужчина вновь изнасиловал ребенка и тогда к расследованию подключился глава гарнизона местной полиции полковник Абдулкадыров.

- Представители МВД устраивали засады и дежурили в местах наиболее вероятного появления любителя «клубнички». На причастность к гнусным поступкам оперуполномоченные отрабатывали всех, кто склонен к такого рода криминалу, а также тех, кто был схож по приметам. В поле зрения сыщиков попадали и те граждане, которые при виде девочек шли за ними вслед. Именно так изначально ныне задержанный мужчина по имени Дмитрий и угодил в сети полицейских, - рассказал полковник Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Чтобы задержать педофила, привлекли бойцов ОМОН. Мужчину схватили на работе, он трудится на одном из местных крупных предприятий. В полиции отметили, что на службе подозреваемого характеризуют как положительного человека, к административной и уголовной ответственности не привлекался.

- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, с обвиняемым осуществляются необходимые следственные действия, - заявили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

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