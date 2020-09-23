Дневник мастера по ремонту телефонов: что делать с утонувшим гаджетом, и как уберечь от кражи личные данные

Смартфон - не только средство для развлечения, но и необходимый атрибут современного человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смартфон в современной жизни стал едва ли не продолжением тела – без него человек часто оказывается беспомощным. Для многих поломка гаджета – настоящая катастрофа. Вокруг сервисов и мастеров, занимающихся ремонтами, ходят множество разных слухов, часто негативных. О некоторых особенностях ремонта «Комсомолке» рассказал наш герой - Сергей Распопин.

ИНОГДА СВОЮ РАБОТУ НЕНАВИЖУ

Начал я заниматься ремонтом телефонов в 12 лет. Сейчас мне 32 года, уже 20 лет так работаю. Первый телефон был Nokia 3310, отец привез из командировки. Я его полностью разобрал, прошил, понял, как это работает. Подал объявление в газету. Люди стали ко мне обращаться, что-то чинил.

Более серьезно занялся в 2005 году, когда поступил в институт. Брал на скупках ломанные телефоны, восстанавливал их и нарабатывал опыт.

Смартфон объединяет в себе множество полезных функций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть такая теория, что со временем начинаешь выгорать на работе. Это действительно так, такие периоды были. Иногда я ненавидел эту работу, но искренняя любовь желание заниматься ремонтом все равно возвращалась с новой силой.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИЛ, СТОЛЬКО И ПРОРАБОТАЕТ

Производитель в погоне за покупателем, работая по принципу «вы платите 100 долларов за телефон, он и будет работать на эти 100 долларов». А что такое 100 долларов сегодня? Это в цирк семьей сходить. И вы хотите, чтобы эта техника работала годами? Нет. Я вывел для себя следующее правило: телефон за 100 долларов работает 1 год, за 200 – 2 года, за 300 – 3 года.

У современного телефона есть один главный фактор, не позволяющий ему долго работать. Есть такой элемент – Flash-память. И у любого телефона эта память выходит из строя со временем. Технологический процесс так заложен, что память может быть записана на ячейку ограниченное количество раз. Мы записываем файлы, нам приходят сообщения, кучи спама. Количество циклов записи уменьшается. И рано или поздно память попадает сначала в состояние только чтения – телефон начинает висеть на заставке, на него ничего нельзя записать, с него ничего нельзя удалить. Но он включается. Потом память полностью выходит из строя. И телефон перестает работать.

Если заменить память, то телефон проработает столько же, сколько он работал до этого.

Многие стараются идти в ногу со временем и тратят на гаджеты львиную долю личного бюджета Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЧЕМ ТЕЛЕФОНЫ РАЗЛИЧАЮТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ

У нас есть разные телефоны Xiaomi, Samsung, Meizu. У них разный корпус, разные названия, но внутри они идентичны - процессор, память, микросхемы. Все одинаковые. Поэтому вопрос «Какой телефон лучше?» сводится к цене.

Могу сказать, что iPhone чинить проще. В линейке меньше моделей, ими занимается в России больше людей, поскольку владелец iPhone – это, как правило, платежеспособный человек.

А вот какой-нибудь Meizu… их меньше в эксплуатации, производство закрылось в прошлом году. Они менее интересны, поскольку клиент из масс-маркета и не может заплатить много.

НИКОМУ НЕ ГОВОРИ ПАРОЛЬ

Мастер по ремонту телефонов может украсть ваши личные данные. Я знал специалистов, которые коллекционировали чужие фотографии, скачивали себе на компьютер. Не думаю, что у пользователя в крупном сервисе будут смотреть личные данные.

Что нужно делать, чтобы защитить свои личные данные в телефоне:

У всех сегодня на телефонах стоят пароли. Можно просто объяснить сотруднику сервисного центра, что вы не хотите давать пароль. Когда я спрашиваю пароль, уточняю, что можно его мне не сообщать. Это ваше личное дело. Просто тогда мы потеряем немного больше времени, поскольку проверять работу телефона будем при вас.

Сотрудники сомнительного сервисного центра могут настаивать на передаче пароля от смартфона. Например, есть такая схема: вы сдали в ремонт iPhone. У вас просят все данные, в том числе Apple iCloud. За ремонт мошенники назначают какую-то большую сумму, а потом говорят: «Знаете, не удалось починить». И отдают нерабочий телефон. Но вот «начинка» может быть уже не от вашего гаджета. Мошенник знает все ваши пароли, он может просто отвязать телефон и забрать себе.

Молодежь не представляет жизнь без смартфонов Фото: Олег ЗОЛОТО

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ «ОБЛАКОМ»

«Симку» надо обязательно извлекать перед ремонтом. У любого порядочного сервиса написано в квитанции, что телефон принимается без SIM-карты. Отвечать потом за «симки» клиентов?

Одна женщина сдала нам телефон на ремонт. Это было в 2005 году, тогда еще были покупные мелодии в журналах. Мы прошили ее телефон, вернули. А потом она пришла к нам и на полном серьезе начала требовать вернуть ей на телефон мелодии.

Самая лучшая тактика – хранить все в облачных хранилищах. Если вы используете такой способ, то вы защищены. Даже если телефон утонет в Байкале, то можно спокойно купить новый, забить данные и данные восстановятся.

Запомните, перед тем, как отнести телефон в ремонт, нужно:

1. Вытащить карту памяти.

2. Вытащить сим-карту.

3. Сохранить все данные в облачном хранилище.

4. Никому не сообщать пароли.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО – ДЕЛО ДЛЯ РУК МАСТЕРА

Если телефон подмочен, не надо ждать, пока он выйдет из строя. Самое лучшее решение – принести его сразу же в ремонт.

В интернете есть советы по спасению телефона – использовать рис, соль, что-то еще. Это все бред сивой кобылы. Единственный дельный совет: положите гаджет на батарею. Нужно нагреть корпус, чтобы влага испарилась и вышла через отверстия.

И не нужно сушить телефон феном – загоните воду еще глубже.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Дольше, чем Flash-память, телефон не проживет. Но в целом мои рекомендации такие: не ходите с телефоном в баню, не катайтесь с ним на горных лыжах. Не носите большие алюминиевые аппараты в задних карманах штанов, да и в передних тоже.

Пара слов о защитных стеклах. Я бы рекомендовал клеить их не на все телефоны. Не надо клеить их на телефоны с LED-дисплеем, этот дисплей сейчас у многих новых моделей телефонов. Например, новые модели Samsung, iPhone оснащены им. LED-дисплей очень тонкий. Получается, что при ударе будет ломаться самая тонкая часть. И получается, что защитное стекло сделает только хуже. Мне часто приносят телефоны со сломанным дисплеем. Если бы не было стекла, то повредилось бы только минеральное стекло сверху.

Я бы рекомендовал клеить защитные стекла на телефоны с TFT-дисплеем. Такой дисплей часто встречается у старых моделей. На многих моделях Xiaomi такой дисплей часто используется, например.

В целом, к смартфону стоит относиться не как к средству развлечения, а как к необходимой вещи, которую нужно беречь.