Екатеринбурженка запретила измерять температуру своему ребенку на входе в школу

В школах устанавливают тепловизоры, чтобы контролировать температуру входящих в здание учеников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с начала учебного года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в школах ввели правило - измерять ученикам на входе температуру. Одна из мам ребенка, посещающего 140 школу, оказалась против такого нововведения. Она заявила, что термометрия нарушает ее права, и она не давала согласия на эту «процедуру».

- Я отказалась от медицинских вмешательств, согласия на них я не давала, я не доверяю тепловизорам, - объяснила Наталья изданию E1.RU. - Директор мой отказ приняла, мы договорились, что мой ребенок будет посещать занятия, я буду приносить свой термометр.

По словам Натальи на следующий день она сама измерила сыну температуру и отдала справку о здоровье. Школьника пропустили в учебное заведение, но через несколько минут мама выяснила, что ее ребенку еще раз измерили температуру, но уже с помощью тепловизора.

- Мой отказ проигнорировали! - возмущается Наталья. - Я как законный представитель, как любящий родитель должна и буду защищать права своего ребенка. Школа нарушила Конституцию РФ.

Когда мама узнала о том, что ребенку измерили температуру, не смотря на отказ, она попросила позвать к ней сына и попыталась зайти в школу сама. Но ее не пропустили и вызвали охрану. После этого их отпустили. Сейчас Наталья не знает как разрешить эту ситуацию, ведь, по ее словам, школьнику даже еще не выдали новые учебники.

В Роспотребнадзоре не удалось оперативно получить комментарий по этому поводу.