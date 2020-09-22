«Для блеска самоцветы запекали в ржаном хлебе»: как 85 лет назад на башнях Кремля впервые появились звезды

Звезда для Никольской башни с самоцветами на серпе и молоте. Фото: снимок СОЮЗФОТО из номера «Комсомольской правды» за октябрь 1935 года.

Когда советской власти было уже 13 лет, на башнях московского кремля все еще возвышались царские двуглавые орлы. Заменить их чем-нибудь более подходящим идеологии новой страны хотели еще в начале 1920-х, но после Октябрьской революции и Гражданской войны экономика была в полном раздрае и средств на это у государства просто не было. Появились они лишь к 1935 году. В августе Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) постановили: орлов снять, на их место поставить пятиконечные звезды. О том, как их делали, «Комсомолка» узнала у потомков их создателей.

Комплексная реставрация Троицкой башни Московского Кремля. 2015 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«РАБОТАЛИ КРУГЛЫЕ СУТКИ»

Первые звезды, которые делались для кремлевских башен, не были «рубиновыми», как сейчас. Изначально в 1935 году их собирали из нержавеющей стали, обложенной двухмиллиметровыми листами красной позолоченной меди. На лицевой стороне каждой звезды крепился серп с молотом, сделанный из бронзы, покрытой серебряными оксидированными пластинками.

- Сроки работы были сжаты, - рассказывал «Комсомолке» в 1935-м Федор Федоровский, главный художник Большого академического театра, занимавшийся созданием внешнего вида звезд. - Достаточно сказать, что я и ряд молодых художников театра, работавших под моим руководством, сделали модели пяти звезд в течение шести дней и ночей. Это буквально. Мы работали почти круглые сутки.

Каждая из звезд была около пяти метров в ширину, а весила от 900 до 1400 килограмм. Причем изрядную долю веса им добавляли самоцветы: топазы, горный хрусталь, аметисты и александрит. По задумке художников они должны были украшать поверхность серпа с молотом и красиво «играть» в свете прожекторов.

- Готовить самоцветы для серпа и молота поручили недавно созданному в Ленинграде Заводу №2 треста «Русские самоцветы», - говорит Любовь Шерстнева, руководитель туристического направления компании «Русские самоцветы». - Чтобы изготовить восемь звезд, нужно было найти и произвести огранку 800 крупных камней.

Павел Бажов и Данила Зверев в конце 30-х. Фото: предоставлено Отделом Фондов Объединенного музея писателей Урала

Задание подготовить самоцветы не случайно поступило в Ленинград, ведь именно здесь еще до революции концентрировались крупнейшие камнерезные предприятия страны, которые после революции были объединены в трест. А добычей самоцветов для кремлевских звезд по их поручению начали заниматься алтайские, калининградские и уральские мастера. Среди них был знаменитый горщик Данила Зверев из Екатеринбурга, который считается прообразом Данилы-мастера из «Малахитовой шкатулки» писателя Павла Бажова, а также других его сказов, таких как «Далевое глядельце».

- Данила Кондратьевич, мой прадедушка, был хорошо знаком с Бажовым и специализировался на добыче самоцветных камней. Еще в детстве в речке он нашел два блестящих камешка, положил один за щеку, другой в варежку и понес домой, а потом оказалось, что это алмазы, - рассказывает Татьяна Киселева, правнучка Данилы Зверева. - Для кремлевских звезд он искал на Урале горный хрусталь. Но, кроме того, в их создании участвовали его дети, сотрудничавшие с «Русскими самоцветами» в Ленинграде – Алексей, Диомид и Григорий. Известно, что Григорий Данилович, например, занимался огранкой этих самоцветов для звезды на фабрике.

18 октября с Никольской и Спасской башен Кремля были сняты орлы. Фото: снимок СОЮЗФОТО из номера «Комсомольской правды» за октябрь 1935 года.

СЕКРЕТЫ УРАЛЬСКИХ МАСТЕРОВ

Всего над огранкой 800 самоцветов работали 30 лучших камнерезов. У них было чуть больше месяца, чтобы закончить свою работу. Для украшения серпа и молота подбирались только беловатые камни, которые бы хорошо отражали свет прожекторов. Топазы же, которые еще называют «сибирскими алмазами», дополнительно нагревали не совсем обычным способом, чтобы они стали медового оттенка.

- На Петергофской гранильной фабрике еще до революции всегда работали золотых рук мастера, которые делали сложные заказы. Среди них был Артемьев, который сделал малахитовые колонны иконостаса Исаакиевского собора, - говорит Любовь Шерстнева. - Его внук Евгений Иванович участвовал в создании кремлевских звезд. В частности он брал топазы и… запекал их в ржаном хлебе. Благодаря этому они становились более яркими и «звенящими». Эти знания он еще от своего деда получил.

Готовые 800 самоцветов в нескольких ящиках поездом и под охраной были отправлены в Москву. Сами звезды, на которые они устанавливались, собирались на заводе им. Молотова (сейчас Горьковский автомобильный завод, - Прим. Ред.) и в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЗВЕЗДЫ ПОКАЗАЛИ МОСКВИЧАМ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО

В октябре 1935 года с башен Кремля начали снимать орлов. Для этого на них была установлена специальная металлическая конструкция, похожая на подъемный кран. Последние орлы стояли на Никольской и Спасской башнях. Их сняли 18 числа. А уже 24 октября их место заняли звезды с самоцветами.

Сейчас одну из звезд, которые в 1935-м были установлены на башнях Кремля, можно увидеть на шпиле Северного речного вокзала в Москве. Снимок Михаила Фролова. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Правда, сначала их установили только на четырех башнях – Спасской, Троицкой, Никольской и Боровицкой. Прежде чем поднять их, московские власти поставили звезды на Ленинской площади Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, чтобы москвичи могли лучше разглядеть их вблизи.

Причем сами звезды отличались по внешнему виду друг от друга. У той, что была для Никольской башни, гладкий корпус. У звезды для Спасской – по корпусу расходились лучи. Троицкую украсили колосьями.

- Днем звезды осматривали товарищи Хрущев, Филатов, Булганин, Марголин, Коган, - писала «Комсомольская правда» в 1935 году. - Рядом с красавцами-гигантами звездами, которые через несколько дней украсят вершины кремлевских башен, - низвергнутые заржавевшие бутафорские орлы.

Купола храма Василия Блаженного и звезды на кремлевских башнях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕ ВЫДЕРЖАЛИ СТОЛИЧНОЙ КОПОТИ

Тогда осенью 1935 года советская пресса живописала: «Звезды по своей конструкции рассчитаны на века!». Однако век у тех самоцветных звезд оказался недолог. Спустя чуть больше года из-за столичной влажности и перепада температур на звездах из нержавеющей стали вдруг почему-то стала появляться ржавчина. А кроме того… самоцветы на серпах и молотах перестали блестеть.

- Самоцветы очень быстро потемнели из-за загазованного воздуха и копоти от заводских труб, - объясняет Любовь Шерстнева. – У них был и другой недостаток – их нельзя было увидеть в дымке и тумане и по ночам.

Поэтому в сентябре 1937 года самоцветные звезды стали менять на «рубиновые», с внутренней подсветкой, которые москвичи могут видеть каждый день. Впрочем, и на самоцветные все еще можно посмотреть. Одна из них была установлена на шпиле Северного речного вокзала Москвы.