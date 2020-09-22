«Даже родственники думали, что он мертв»: акушер-гинеколог из Екатеринбурга спасла тонувшего на Волге мужчину

Наталья Кузнецова работает врачом акушером-гинекологом в ГКБ №40. Фото: соцсети

История, о которой пойдет речь, произошла еще в середине августа, но об этом стало известно только на днях. А причина тому – скромность главной героини. 13 августа на пляже в поселке Киляковка Среднеахтубинского района Волгоградской области 26-летняя врач акушер-гинеколог ГКБ №40 из Екатеринбурга Наталья Кузнецова спасла из воды тонущего мужчину.

Она целый час боролась за его жизнь, проводя сердечно-легочную реанимацию. Хотя даже родственники пострадавшего было уверены, что он уже мертв. Но у Натальи получилось.

- 11-летний брат Натальи, Андрей, заметил странное поведение мужчины на воде: тот прыгнул с понтона вниз головой, затем встал из воды и опять упал. Его тело подхватило течением, - рассказал сотрудник МЧС, который прибыл на помощь. – Мальчик сообщил об этом Наташе, она бросилась в воду к пострадавшему, перевернула его на спину и с помощью своего отца и еще одного родственника вытащила пострадавшего на берег.

Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

У мужчины не было пульса, он не дышал. Наталья бросилась на помощь – в течение часа она проводила реанимацию и, тем самым, спасла ему жизнь. Когда подъехали медики и спасатели, мужчина уже дышал.

Все это произошло, когда Наталья отдыхала на притоке Волги вместе с родственниками. Вернувшись домой, она никому ничего не рассказала, поскромничав.

Наталья Кузнецова работает в ГКБ №40 три года: два – как ординатор, и год – как врач круглосуточного гинекологического стационара. У нее есть трехлетняя дочка.

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