Почему в сентябре на Урале выпал первый снег: объясняют синоптики

Первые снежинки осени 2020-го. Фото: [PVK] Первоуральск, vk.com

Для жителей Первоуральска резкая перемена погоды минувшим утром была, как снег на голову. Причем в самом, что ни на есть, прямом смысле - в Первоуральске выпал снег! В сентябре! Замечены снежинки были и в Краснотурьинске.

- Нормально же осень шла! Что началось то? - жалуются жители Урала в социальных сетях.

И правда, после испепеляющей жары июля и промозглых ливней августа, сентябрь будто бы даже удался. Было ни жарко, ни холодно. Листва постепенно желтела и опадала, а солнышко по чуть-чуть согревало. Хоть без шапки ходи в иные дни. И тут вдруг - снег. Пока уральцы сетуют на непредсказуемую погоду, синоптики уверяют: ничего необычного не произошло.

- Выпадение снега в третьей декаде сентября – явление заурядное, - объясняет Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». - Он уже может пролетать, может выпадать. Снежного покрова нигде не образовалось, ни в Первоуральске, ни в других районах. Нынешний снег был вызван тыловой частью холодного циклона, который перемещается с юго-запада на северо-восток. В ближайшие сутки он уйдет с нашей территории.

Как напоминают синоптики, постоянный снежный покров в Свердловской области устанавливается лишь в первой декаде ноября. Однако в октябре тоже могут на короткое время появиться сугробы - буквально на несколько дней. Подобное может произойти и в сентябре, но не чаще, чем раз в 50 лет.