«В основу легло ощущение ужаса»: школьницы из Екатеринбурга создали комиксы о жертвах сталинских репрессий

Комикс Насти Бучельниковой. Фото: проект "Молчать нельзя рассказывать"

Школьницы Екатеринбурга нарисовали комиксы, посвященные сталинским репрессиям 1930-х годов. Истории репрессированных во время «Большого террора» были перенесены в картинки в рамках проекта «Молчать нельзя рассказывать», который существует при Музее истории Екатеринбурга.

Музейный проект посвящен тому, как можно по-новому рассказывать об одном из самых сложных периодов истории России ХХ века. «Работа предполагает реализацию комплексного подхода к изучению данной темы, объединяя исторический, информационный, эмоциональный аспекты, а также возможность создать и презентовать собственный уникальный творческий продукт с помощью кураторов-специалистов в специальных лабораториях» - сообщается на официальном сайте проекта.

У «Молчать нельзя рассказывать» есть пять лабораторий, в которых происходит осмысление репрессий: исследовательская, арт-лаборатория, театральная, мультимедийная и журналистская.

Комикс Александры Шиловой. Фото: проект "Молчать нельзя рассказывать"

Комиксы, которые создали ученицы старших классов Александра Шилова и Настя Бучельникова, входят в арт-лабораторию. Работы рисовали под руководством куратора, главы «Уральского комикс-центра» Константина Дубкова.

- Я обучал ребят созданию комикса, то есть учил рассказывать через последовательность изображений историю. Они придумывали сюжет, писали сценарий, рисовали раскадровку. Практически для всех это был первый опыт работы с комиксом, - рассказа Константин.

Герой комикса Александры Шиловой – белорус, крестьянин-середняк, объявленный новой властью кулаком, Александр Федотович Яковлев. Он был репрессирован дважды: вначале раскулачен и переселен в Таборинский район Свердловской области, а затем, в апреле 1938 года, арестован за «антисоветскую пропаганду». И получил приговор: 7 лет с последующим поражением в правах еще на три года. «В конце декабря 1939 года Александр Федотович был оправдан, так как «предварительное следствие велось с грубым нарушением ст. 165 УПК». При аресте «подозреваемого» была изъята бутылка самодельно изготовленного лекарства для тяжелобольной матери Александра Федотовича…» - говорится в описании комикса.

Комикс Насти Бучельниковой. Фото: проект "Молчать нельзя рассказывать"

Комикс Насти Бучельниковой – это ее способ осмыслить на чувственном уровне «сталинский террор». Рассказ «Вещий сон» родился у девочки после того, как она изучила несколько уголовных дел жертв репрессий – тех, кого арестовали, а затем расстреляли или приговорили к каторге в лагерях, после чего, спустя десятки лет, реабилитировали.

- Ощущение ужаса от того, что люди пострадали от государства ни за что и – главное – что в эпоху репрессией стать их жертвой мог совершенно любой человек – все это легло в чувственную основу комикса, - объясняется суть комикса.

Комиксы можно почитать в широком доступе на официальном сайте проекта «Молчать нельзя рассказывать».