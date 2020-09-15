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Общество

«На поле девки хохотали»: почему женщин не берут в танковые войска

Журналистка «Комсомолки» на один день стала танкисткой. Смотрите, что из этого вышло.
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Управлять танком на первый взгляд кажется простой задачей.

Управлять танком на первый взгляд кажется простой задачей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водить настоящий танк это вам не игрушки и не симуляция в World of Tanks. Чтобы управлять гусеничной громадиной, нужно сразу несколько человек: командир, механик, наводчик. А также иметь концентрацию и слаженность действий. Но что, если на корабль попадет девушка, сможет ли экипаж выполнять боевые задачи? Проверить это решила журналистка «Комсомолки», которая отправилась в самое сердце танка и на один день стала бойцом этого загадочного вида войск.

Я В ТАНКИСТЫ БЫ ПОШЛА, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

- Я буду кататься на настоящем танке, - взвизгнула я, предвкушая приключения.

Попадая в очередную яму правым колесом своего «Гольфа», понимаю, что мы почти на месте. Вот-вот появится КПП.

- Мы журналисты, приехали снимать, - сую редакционное удостоверение солдату у шлагбаума.

Танк Т-72.

Танк Т-72.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока двигаемся до парковки, несколько раз шоркаюсь пузом машины о землю. Идея управлять танком снова не покидает мою белокурую голову. Мы на полигоне «Свердловский», что на окраине Екатеринбурга. Здесь часто проходит «Гонка героев», военные выставки типа «Армия» и военные учения. Ко Дню танкиста ЦВО снова развернули показ военной техники. Но мы приехали не за этим, а чтобы погрузиться в новую профессию. Поэтому наш путь ведет на поле условного боя.

В армии женщины служат. Представительниц слабого пола можно часто встретить в подразделениях связи, в госпиталях, в военно-учебных заведениях и даже спецназе, но сегодня на полигоне из девчонок только я.

- Сначала нужно переодеться. Вот ваша форма, - передает комплект командир танкового взвода по имени Иван.

Но сначала перевоплощаемся в форму.

Но сначала перевоплощаемся в форму.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, между собой военные называют форму «танкачом». Она состоит из обычных черная брюк и такого же цвета рубашки. Надеваю и по привычке закатываю штаны.

- Заправь брюки в ботинки, не положено, - продолжает возмущаться моим внешним видом.

- В армии подвороты не в почете, - пытаюсь я пошутить, послушно раскатывая штанину.- Готово.

Пока мы перевоплощались, я заметила, как в десяти метрах от нас подъехал танк. На вопрос «А что это за машинка и почему не розовая?» мне ответили, что это Т-72 Б3М.

- Это уникальный и мощнейший танк, который есть на вооружении российской армии. Тут есть тепловизоры, есть автоматическое ведение цели. Вот, например, есть цель на расстоянии трех километров, а она за бугром или другим препятствием, и наша система управления огнем ведет данный объект. Машина может преодолевать водные препятствия, горную местность, а также разгоняться до 80 километров в час, - начинает объяснять мне член экипажа.

Без шлемофона внутри танка делать нечего!

Без шлемофона внутри танка делать нечего!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, сейчас количество членов экипажа современных танков, в том числе и Т-72 – три человека. Есть механик, то есть водитель танка. Второй наводчик - оператор, который управляет пушкой танка, то есть осуществляет наведение на цель и стрельбу из танковой пушки. И последний - командир танка, который управляет экипажем танка, осуществляет поиск целей, и держит связь по радиосвязи со своим командиром. В более старых танках Т-62, и в большинстве иностранных, есть четвертый член экипажа - заряжающий, который собственно заправляет танковую пушку. Но сейчас эту функцию выполняет автоматика.

ГОЛОВУ БЕРЕГИ

- Садись на место водителя. Когда-нибудь водила механику? - спрашивает у меня командир.

- Ездила, и сейчас езжу, - бурчу я, карабкаясь на железную громадину.

Для танкиста рост не главное, тут важна голова и мышцы.

Для танкиста рост не главное, тут важна голова и мышцы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сажусь вовнутрь, из танка торчит одна голова, а ноги еле-еле достают до педалей. Их, кстати, три, как и в машине. Справа газ, посередине тормоз и слева – сцепление. Тут же справа коробка передач. В общем, за пару минут я разобралась, как управлять танком. Но не тут-то было.

- Попробуй нажать тормоз, педаль должна коснуться пола. Дави со всех сил, - кричит мне с земли Иван.

Педаль ни в какую не поддается моим стараниям. Видимо, солдатской каши мало ела. Тронуться с места на танке я смогу, а вот остановить его – уже нет. Ну хоть погазовать на месте разрешили. При первом нажатии газа моих коллег на земле окутал черный дым, что вышел из выхлопной трубы.

Тронуться с места у меня не хватило сил, поэтому приняла командования на себя.

Тронуться с места у меня не хватило сил, поэтому приняла командования на себя.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не судьба порулить танком. Но чтобы не огорчаться, нам предложили занять место наводчика-оператора и немного покомандовать экипажем. Для него есть специальная отдельная «каюта», такая же узкая и неудобная. Вот одна из причин, почему в танковые войска берут ребят не выше 173 сантиметров. Но, как они сами говорят, у танкиста главное не рост, а мышцы. Ну и правда, все члены экипажа, которые меня сегодня сопровождают, крепкие и хорошо сложенные.

Я снова поднимаюсь на танк и иду к левому люку.

- Надень шлемофон. Без него небезопасно, да и связь в танке ведется через него, - объясняет Иван.

Внизу также тесно, но здесь уже нет педалей, и коробки передач. Зато имеется система наведения. Проще говоря, с этого места можно управлять дулом танка и из него стрелять. Также отдавать команды водителю.

Внутри не разгуляться, места почти нет.

Внутри не разгуляться, места почти нет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Пять метров прямо, - говорю я в шлемофон.

Машина тут же трогается с места. Благодаря шлему можно поддерживать связь со всем экипажем и сберечь голову от острых углов, которых достаточно много внутри железной махины и при движение опасность возрастает.

- А давайте побыстрее, - уже осмелела я.

- Петя, прокати ее до деревни. Да с ветерком. Держись, - растаял в улыбке командир.

И тут громадина снова тронулась с места – резко и с громким гулом. Кстати, внутри танка звуки воспринимаются по-другому, опять же, потому что в шлеме есть шумоизоляция. И даже при выстрелах уши танкиста не пострадают.

Со скорость 40 километров в час танк помчался до условной деревни. Внутри нет ни ремней безопасности, ни ручек, за что можно держаться. Мертвой хваткой я вцепилась в кресло, и с молитвой «мамочки-мамочки» мы прокатились, и действительно с ветерком, так с ветерком.

Такого адреналина даже на «американских горках» не получала. Вестибулярный аппарат у любого танкиста должен быть в норме, проверено на себе. Страшно, но оно того стоило.

Виражи закончились, и мы снова вернулись к отправной точке. Даже как-то грустно стало.

- Тяжелая у вас работенка, - заключаю я.

- Ничего сложного, главное сработаться экипажу. Но нас этому обучают в военном училище. Я уже и не помню, когда сам учился, но к танку меня допустили через несколько недель. Но сначала нужно было изучить техническую часть. А вообще быть танкистом – значит любить и разбираться в технике, уметь ее ремонтировать, - разоткровенничался механик по имени Сергей.

На вопрос, почему девушек не берут в танковые войска, все заулыбались.

- Ну вы же сами все видите. Тяжело это. Но мы сами не против.

На такой машинке любые ямы на дорогах по плечу.

На такой машинке любые ямы на дорогах по плечу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы бы зеркал добавили в салон, да сидения розовыми сделали, девчонки бы к вам в очередь выстроились, - шучу я.

Но девушек в армии видеть рады одинаково, как и парней. В Екатеринбурге можно без проблем записаться на службу по контракту. Специальные пункты работают в нескольких районах города: на Технологической, 10, проспекте Ленина, 6 «б», Бакинских комиссаров, 173.

Танк, конечно, хорошо, но на малолитражке куда спокойнее и безопаснее. А это дело мы оставим профессионалам.

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