Студенты УрФУ 33 часа играли в футбол, чтобы попасть в книгу рекордов России

100 студентов играли в футбол 33 часа и попали в книгу рекордов России. Фото: пресс-служба УрФУ

В минувшие выходные, 12-13 сентября, в спорткомплексе УрФУ в Екатеринбурге прошел, пожалуй, самый продолжительный футбольный матч в России. Порядка 100 студентов вуза играли в футбол 6×6 ровно 2023 минуты. Спортсмены женских и мужских команд решили провести такую необычную акацию в честь 100-летия вуза и в преддверии Универсиады, которая состоится в столице Урала в 2023 году.

Футбольный марафон продолжался 33 часа 43 минуты. Он стартовал утром в субботу.

- За время матча несколько раз обновлялись составы команд, что позволило сразу 100 студентам принять участие в установке рекорда, - рассказали организаторы. – Вечером 13 сентября рекорд был официально зафиксирован и подтвержден на площадке главным редактором Книги рекордов России.

Чтобы подтвердить рекорд, УрФУ выдали специальный сертификат и медаль, а студентам – памятные значки рекордсменов. Поддерживали спортсменов удаленно – прямая трансляция собрала больше 130 тысяч просмотров.

Кстати, в эти два дня был установлен еще один рекорд России – «по наибольшей продолжительности непрерывного комментирования футбольного матча». Комментатором стал ведущий спортмероприятий Евгений Захаров. Он продержался 22 часа 49 минут.