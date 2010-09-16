«Они вытесняют с рынка честных игроков»: гендиректор «Реж-хлеб» заподозрил конкурентов в миллионных махинациях с налогами

Несколько опрошенных нами директоров хлебокомбинатов подтвердили, что в их отрасли эта проблема очень злободневная. Фото: Алексей Булатов

На Урале назревает скандал в секторе хлебного производства. Один из крупнейших игроков рынка - «Режевской хлебокомбинат» - заподозрил одного из своих конкурентов в миллионных махинациях, проведя собственное расследование. Его результаты руководство «Реж-хлеб» направило в прокуратуру, ГУ МВД, СКР и Федеральную налоговую службу (копии всех обращений есть в распоряжении редакции). Гендиректор АО «Режевской хлебокомбинат» Владимир Сусуйкин заподозрил руководство ООО «Хлебозавод №7», ООО «Пан Кондито», ООО «Березовская хлебная артель», и ООО «Русский Хлеб» (все предприятия находятся в Березовском) в том, что оно не трудоустраивает своих сотрудников официально. Если это так, то областной бюджет теряет круглую сумму.

Сейчас хлебная отрасль переживает не лучшие времена. Фото: Михаил Фролов

«ЛУКАВЯТ» С НАЛОГАМИ?

- Последние несколько лет в торговых сетях появилась продукция ООО «Хлебозавод №7», которая по нашим оценкам нередко предлагалась ниже себестоимости, - рассказывает «КП» Владимир Сусуйкин о том, что натолкнуло его компанию на мысль о нечестных схемах конкурентов.

При этом налоговая нагрузка у предприятий с высокопроизводительным оборудованием составляет не ниже 6%, а с не высокопроизводительным - до 12%.

- Но это те, кто указывает налоговую отчетность честно. Почему у «Хлебозавода №7» за 2019 год налоговая нагрузка всего 0,8%? – задается вопросом Владимир Сусуйкин. - При этом общая налоговая нагрузка в процентах от выручки у предприятий отрасли такая: «Первоуральский хлебокомбинат» - 9%; «Ирбитский хлебозавод» - 11%; «Верхнесалдинский хлебокомбинат» - 11%.

«Хлебозавод №7» изготавливает продукцию на оборудовании невысокой производительности, при которой много ручного труда. Соответственно должны быть большие затраты из фонда оплаты труда на единицу продукции, продолжает мысль гендиректор «Реж-хлеб».

- В официальной отчетности у ООО «Хлебозавод №7» указано, что на их предприятии работает 26 человек. Согласно данным налоговой отчетности, за 2019-й год «Хлебозавод №7» уплатил за своих сотрудников в пенсионный фонд, фонд социального и медицинского страхования 537 тысяч рублей. Выходит, что эти 26 сотрудников получают зарплату меньше минимально разрешенной. Но разве реально найти на окраине Екатеринбурга работников, готовых работать за зарплату ниже 25 тысяч рублей?

СНЯЛИ СОТРУДНИКОВ НА РЕГИСТРАТОР

Владимир Сусуйкин считает, что в реальности число сотрудников у указанного предприятия может быть в десять раз больше. К этому предположению руководство «Реж-хлеб» пришло после того, как 22 августа установило напротив входа в «Хлебозавод №7» автомобиль с включенным регистратором. Машина стояла у КПП с 06:30 до 21:00. За это время регистратор зафиксировал, как через проходную предприятия зашло две смены сотрудников в количестве 75 человек и 64 грузовика, развозящих продукцию (все видео и скрины фото есть в распоряжении редакции. – Прим.ред.).

Регистратор записывал, как с территории хлебозавода выезжали автомобили. Фото: предоставлено «Реж-хлеб»

Поскольку съемка велась в субботу, то руководство «Реж-хлеб» предполагает, что к зафиксированному количеству сотрудников нужно прибавить столько же тех, кто на выходном, в отпуске, и на больничном. Также нужно прибавить бухгалтерию, маркетинг, обслуживающий и управленческий аппарат, работающий в будние дни.

Таким образом, реальное число работников «Хлебозавод №7» может составлять 250-280 сотрудников, считает гендиректор «Реж-хлеб».

- Если это так, то выходит, что наш прямой конкурент ООО «Хлебозавод №7» «экономит» на налогах как минимум 32 миллиона рублей, а исходя из реальных зарплат, за которые можно нанять сотрудников, все 40 миллионов, что составляет 20 – 25% - от его годовой выручки, - рассказывает Владимир Сусуйкин. – В этом случае - из вышеприведенных расчетов - становится понятно, за счет чего ООО «Хлебозавод №7» так вольготно себя чувствует и вытесняет с рынка промышленные предприятия, такие, как Первоуральский и Березовский хлебокомбинаты. Последние, кстати, не фальсифицируют свою налоговую отчетность, но проигрывают в ценовой войне конкурентам.

На видео сняли сотрудников, которые шли через проходную «Хлебозавода №7». Фото: предоставлено «Реж-хлеб»

Гендиректор «Реж-хлеб» предполагает, что ООО «Хлебозавод №7», ООО «Пан Кондито» и ООО «Березовская хлебная артель» являются единым субъектом предпринимательской деятельности. Если это так, то единое руководство позволяет им регулировать процесс заключения договоров и использовать общий штат сотрудников.

Владимир Сусуйкин считает, что приведенные им сведения являются поводом для проверки, так как указанные предприятия могли иметь необоснованную налоговую выгоду, а за это по закону предусмотрена ответственность.

- К сожалению, нечестная конкуренция вытесняет с рынка законопослушных игроков, которые работают честно, оформляют персонал и платят налоги, - посетовал гендиректор «Режевского хлебокомбината».

«МЫ НЕ КОММЕНТИРУЕМ ВСЯКИЕ ГЛУПОСТИ»

Информацию о многочисленных людях, пересекающих проходную ООО «Хлебозавод №7», «Комсомолке» подтвердил бывший охранник предприятия Андрей Бастриков. Он работал на КПП и видел, как через проходную проходило множество людей.

- Людей там работает действительно много. Там одних только «офисников» человек 30-40. Еще работает две смены рабочих – человек по 70 - и водителей около 60 человек, - уточнил Андрей Бастриков, добавив, что не знает, как все эти сотрудники оформлены.

Также он рассказал, что в производстве хлеба были задействованы и мигранты, которые жили прямо на территории предприятия – по адресу Северная промзона,7.

По документам руководителем и учредителем ООО «Хлебозавод №7», ООО «Пан Кондито», ООО «Березовская хлебная артель» является Лилия Горевая, а также Дмитрий Толстогузов. По словам гендиректора «Реж-хлеб», Толстогузов всегда называл себя собственником и управляющим бизнеса «Хлебозавода №7». Кстати, его личный номер указан, как основной контактный телефон у перечисленных предприятий.

- Я не собираюсь комментировать всякие глупости, - ответил на вопросы «КП» Дмитрий Толстогузов.

Также он заявил, что на территории промзоны находятся три предприятия, отсюда и такое большое количество людей, идущих через проходную.

РАБОТАТЬ «В БЕЛУЮ» ТЯЖЕЛО

Руководители других хлебных производств, работающих в Свердловской области, подтверждают - в их отрасли действительно многие предприятия скрывают налоги. Но конкретные компании наши собеседники называть не стали.

- Хлебопеков в последнее время закрылось великое множество. Действительно, есть те, кто «лукавит» с налогами. И, конечно, тем предприятиям, которые работают «в белую», приходится очень сложно. Нужно всем платить, еще и стараться получить прибыль. Сегодня это удается не всем, - говорит гендиректор «Верхнесалдинского хлебокомбината» Николай Сабакаев.

Руководство «Реж-хлеб» попросило полицию и другие ведомства проверить деятельность конкурентов. Фото: предоставлено «Реж-хлеб»

Он посетовал, что в «Союзе предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности Свердловской области» - мощном объединении с большой историей – многих уже нет. Некогда сильные компании закрылись, не выдержав конкуренции.

Тему о закрывшихся предприятиях продолжила врио гендиректора «Сысертского хлебокомбината» Ольга Королева. Она рассказала, что недавнее закрытие «Первоуральского хлебокомбината» связано именно с нечестной игрой некоторых участников рынка. Данное предприятие, работающее «в белую», погрязло в долгах, не выдержав ценовой войны с конкурентами.

- Да, таких предприятий много, ведь их никто не контролирует и не проверяет. Почему это никому не интересно, вопрос не ко мне, а к налоговой службе. Например, мы точно знаем про одно предприятие, что оно производит 50 тонн продукции. Но при этом у них оформлено человек 30-50. Но с таким количеством сотрудников данный объем произвести невозможно. Все это знают. Мы ведь постоянно пересекаемся, например, в торговых сетях при разгрузке, знаем, сколько у конкурентов ходит транспорта, - рассказывает руководитель «Сысертского хлебокомбината» Ольга Королева.

По ее словам, сейчас отрасль хлебопроизводства переживает далеко не лучшие времена. После введения режима самоизоляции у многих хлебокомбинатов сильно снизились продажи, но государство не признало данную отрасль пострадавшей.

- При этом мы сохраняем рабочие места, полную заработную плату, и как порядочное предприятие платим все налоги, - уточняет Ольга Королева.

Директор «Ирбитского хлебозавода»в разговоре с «КП» также подтвердил, что тема сокрытия налогов в данной сфере рынка является «очень злободневной».