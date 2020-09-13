На Урале пьяный водитель сбил школьницу и уехал с места ДТП

Фото: ГИБДД по Краснотурьинску

Минувшим вечером в городе Волчанск Свердловской области произошла трагедия: здесь по вине пьяного автолюбителя погибла школьница.

Инцидент произошел в половине десятого вечера, когда на улице уже было темно. Рядом с домом №8 по улице Максима Горького нетрезвый водитель иномарки Volkswagen Touareg наехал на школьницу.

- Водитель внедорожника Volkswagen Touareg, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и сбил 15-летнюю девочку, которая шла по краю проезжеи части в попутном направлении, — рассказали в ГИБДД Краснотурьинска.

Фото: ГИБДД по Краснотурьинску

Девочка от полученных травм скончалась на месте аварии. А водитель поспешил скрыться, но его поймали уже через полчаса. Оказалось, что у автолюбителя 44 административных нарушения правил дорожного движения, большая часть из которых – за превышение скорости. Ведется разбирательство.

На место ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение - 1 единица техники и 5 человек личного состава.