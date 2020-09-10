В Екатеринбурге ограбили салон сотовой связи «Мотив»

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге, ночью с 9 на 10 сентября неизвестный проник в салон сотовой связи «Мотив» на Ленина, 103 и вынес несколько смартфонов. На видео видно, что мужчина в капюшоне заходит в магазин и сразу направляется к витрине. Чтобы достать товар он разбивает ее и берет столько смартфонов, сколько поместилось в руки. После чего он проверяет столы сотрудников и, ничего не обнаружив, уходит.

В пресс- службе «Мотива» подтвердили, что из магазина были украдены смартфоны. Ущерб составил более 86 тысяч рублей. В полиции факт кражи также был зафиксирован.

- В ОП 1 УМВД России по Екатеринбургу, в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное решение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

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