В России вынесли первый приговор создателям паблика об АУЕ после того, как движение признали экстремистским

Приговор огласили в Гарнизонном суде Екатеринбурга, так как создатель паблика в прошлом был военным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге создателей крупного паблика об АУЕ (арестантский устав един. – Прим. Ред.) отправили в колонию. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы одного из подсудимых.

Стоит отметить, что недавно Верховный суд России признал субкультуру АУЕ экстремистской. Сегодняшний приговор для создателей паблика стал первым после этого решения.

- Николая Бабарика приговорили к семи годам колонии общего режима, его жену Наталью приговорили к четырем годам колонии условно, с испытательным сроком в три года. Артема Зуева приговорили к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима, - рассказал адвокат.

Алексей Бушмаков уточнил, что Николая Бабарика признали виновным в создании экстремистского сообщества. Двух других подсудимых – в участии в экстремистском сообществе.

Процесс проходил в Екатеринбургском гарнизонном военном суде. Это связано с тем, что в прошлом Николай Бабарика являлся военным.

По версии обвинения, в 2011 году он создал во «ВКонтакте» сообщество «А.У.Е», а затем еще одну группу под названием «Шпана». Там публиковались посты, которые, по мнению обвинения, призывали к расправе над силовиками. Приятель Николая Артем, а также его супруга Наталья помогали вести паблики. Также они создали интернет-магазин, в котором можно было купить различные предметы, связанные с «блатной романтикой», например, четки и одежду с соответствующими надписями.

Адвокат, представляющий интересы Натальи Бабарика, рассказал, что их сторона не согласна с приговором и будет его обжаловать.

- У них не было мотива и цели готовить и совершать преступления против сотрудников полиции, - рассказал Алексей Бушмаков. - Все эти атрибуты они воспринимали, как безобидные, не думали, что за них накажут, а следователи ФСБ пишут, что они продавали весь этот «мерч», чтобы совершать преступления против сотрудников ФСБ и полиции. С 2011 года это сообщество никого не интересовало, а сейчас вдруг решили, что оно стало экстремистским

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