«А что делать?»: звезда «Уральских пельменей» променял сцену на электровышку

Андрей Рожков по образованию - электромонтер третьего разряда. Он учился в УПИ. Фото: скриншот с видео

Пандемия коронавируса не пощадила никого. Сильно досталось представителям event-сферы: актерам, музыкантам, фотографами. У них, кстати, до сих пор закрыты театры, кинотеатры и концертные площадки – официально работать им разрешено с 9 сентября. А пока что они выкручиваются, как могут.

Например, звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков сменил род деятельности – стал электриком. И не просто электриком, а электромонтером третьего разряда. Перепрофилированием артист поделился на своей странице в Instagram, записав видео с верхушки ЛЭП:

- Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно! А что делать? Всем хорошего настроения!

На самом деле сам Рожков электромонтер по специальности – он учился в УПИ по профилю «Оборудование и технологии сварочного производства». А, получив диплом, отправился на стройку.

- Я работал не по специальности. Потому что в то время, когда мы оканчивали институт, специальностей таких не осталось, - рассказал юморист в интервью «КП-Екатеринбург». – А если серьезно – просто время было тяжелое. Многие заводы позакрывались. А кушать-то хочется. Вот и пошел на стройку, потому что там можно было заработать реальные деньги.

Сначала Рожков пристроился в бригаду отделочников. Потом стремительно зашагал по карьерной лестнице вверх и стал инженером снабжения. Зарплата у артиста тоже была хорошая – на эти деньги он вместе с семьей снимал квартиру и ездил отдыхать на море. А параллельно с работой на стройке Рожков успевал играть в КВН.