«У них фетиш на «белых» девочек»: студентка из Екатеринбурга бросила вуз и уехала работать fashion-моделью в Китай

Фото: представлено героиней публикации

Морган [сценический псевдоним, в тексте будет использоваться только он по просьбе героини материала – прим. ред.] 20 лет. Полтора года назад она закончила школу и поступила в университет на экономиста. Но быстро поняла, что это не ее, бросила обучение, подзаработала и уехала в Китай, работать fashion-моделью.

«НАКОПИЛА ЗА ТРИ МЕСЯЦА И УЛЕТЕЛА»

- Мои родители не верили, что я могу улететь в Китай. Они думали, что это мечта – и не более, что я «переболею» ей, и все пройдет, - вспоминает девушка.

Китай для Морган действительно был мечтой. Но мечтой, которую она намеревалась осуществить. Поэтому когда она бросила вуз, сразу же устроилась на работу. Целыми днями девушка работала, откладывала деньги, и за три месяца собрала необходимую для отъезда сумму – 100 тысяч рублей. И только уже с купленными на конец декабря билетами родители ей поверили.

О том, что в Китае есть работа для русских, Морган рассказали ее знакомые, которые жили и работали там вот уже несколько лет. Изначально девушка пыталась устроиться учителем английского для детей, в частный детский сад. Но не сложилось. После этого, прожив некоторое время в Пекине, она узнала, что местным брендам нужны русские модели для фотосессий. Все объявления можно было найти в популярном среди жителей Китая мессенджере – «WeChat» [своего рода «ВКонтакте» для русской аудитории – прим. ред.]. Морган отправила свои фотографии и получила отклик спустя месяц пребывания в Китае.

- Помню, мы приехали, не зная ничего, мы не знали никаких агентов. У нас даже не было «WeChat», хотя через него вся связь в Китае идет. И даже оплата! – Вспоминает Морган. Она, кстати, уехала не одна – захватила с собой подругу. – Первую неделю мы жили в отеле, просто ходили по улицам, знакомились с городом. А когда неделя подходила к концу, нам уже надо было выселяться. И мы стали искать жилье.

Фото: представлено героиней публикации

Комнату нашли не быстро, лишь спустя трое суток поисков, сняли через AirBnb. До центра приходилось добираться очень долго – порядка двух-трех часов на метро и автобусах. С хозяевами они сразу же подружились, пытались общаться через переводчик. Иногда даже устраивали «обмен национальной кухней» - Морган с подругой готовили хозяевам борщ, а они для них – китайские пельмешки.

- Проблема была, конечно, с тараканами. Но для Китая это обыденная вещь – у них тараканы на кухнях живут, потому что там грязнее всего, - рассказывает Морган. – Мы снимали комнату за 30 тысяч в месяц, если переводить на наши деньги. Для Китая это невысокие расценки. При этом у нас было все необходимое: двуспальная кровать, шкаф, балкон, маленький столик с чайником, телевизор и обогреватель.

После того, как у Морган стала ясна ситуация с работой, она вместе с подругой решила перебраться в более удобное жилье поближе к центру. Вторую комнату подруги снимали уже за 60 тысяч рублей в месяц.

Фото: представлено героиней публикации

«ДЛЯ НИХ ЕВРОПЕЙЦЫ – ЭТО АНГЕЛЫ»

В первых съемках Морган участвовала как модель «на фрилансе» - искала агентов, которым нужны были девушки, приходила, отрабатывала и уходила. Никаких контрактов, соответственно, не следовало. Только разовая работа. «Нам даже не говорили, куда пойдут наши фотографии», - вспоминает девушка. Времени такие съемки занимали немного – около часа. Зато получала Морган за них порядка 100 юаней [1100 рублей по нынешнему курсу – прим. ред.]. Подобных съемок было очень много, в день девушка могла посетить порядка четырех.

По словам девушки, фотосессии проходили всегда в разных местах: в отелях, на улице, в студии, в квартирах. Первое время ей было страшно – от того, что за съемки не заплатят. К счастью, этого не произошло.

- Одна из моих самых интересных съемок – в закрытом университетском спортивном зале в Пекине. Мы снимали видеорекламу автомобиля Mercedes. Там было очень много иностранцев, были очень известные китайские волейболистки. Их специально пригласили на эти съемки, - рассказывает Морган. – Там было очень много русских девушек, белорусских и украинских. Мы там были часов шесть-семь, но с нами очень вежливо обращались. Нас там даже покормили. Я слышала, что со многими моделями плохо обращаются на съемках, что их морят голодом, держат на холоде. У нас такого, к счастью, не было.

На съемку видеорекламы Морган попала также через объявление. После того, как она отправила свои фото агенту, ее приняли. При этом среди всех желающих был очень жесткий отбор, хоть речь и шла о массовке: девушек смотрели по внешности, узнавали размер одежды, рост, вес.

За шесть-семь часов работы девушке заплатили 650-700 юаней [7000-7500 рублей – прим.ред.].

Фото: представлено героиней публикации

- Некоторым китайским агентам на съемки требовались именно русские девушки. У них какой-то фетиш на «белых» девочек – всем нравится европейская внешность, все местные девушки пытаются быть похожими на нас – светлые волосы, голубые глаза. В общем, стереотипы, - рассказывает Морган. – Для них европейцы – это ангелы.

Подобные взгляды, по словам девушки, находили отражение и в повседневной жизни, в бытовых мелочах. Однажды она вместе с друзьями сидела в кафе, разговаривала, а рядом стояла местная жительница лет 40. Увидев компанию русских людей, она достала телефон и начала снимать.

Для жителей Китая европейцы – экзотика, даже несмотря на то, что в Пекине очень много туристов с арийской внешностью. Многие пытались познакомиться с Морган на улице, однако она мало что понимала – плохо знала китайский, а местные жители – английский.

- Они вообще все плохо говорят на английском, даже молодежь. Мне кажется, это все из-за политики. Китайцы не очень любят американцев, зато очень любят русских.

Одна из самых странных съемок Морган – в отеле, для нейросети, где тестировали камеру на телефоне, которая бы определяла человека. За полтора часа девушка должна была сделать 200-500 фотографий.

- Я там была в качестве куклы. На меня надевали всякие шапки, парики, очки, усы, шарфики. Иногда просто ужасно красили. И я ходила по комнатам, где было разное освещение. Это было самым криповым, - вспоминает девушка.

Фото: представлено героиней публикации

«ВСЕ ВОКРУГ ПОСТОЯННО ЧАВКАЛИ»

В Китае особое отношение к русским людям. Местные жители даже создали в Пекине «русский» квартал – этакий Брайтон-Бич – с магазинчиками, аптеками, парикмахерскими, салонами красоты и магазинами одежды. Названия их, разумеется, были написаны на корявом русском.

Особенности поведения местных жителей, по словам Морган, для русского человека кажутся если не ужасающими то, как минимум, некультурными.

- Во время еды они постоянно чавкают. Дело в том, что если ты чавкаешь, то повару от этого очень приятно – он понимает, что приготовил все очень вкусно, - рассказывает девушка. – А еще они очень часто пукают. Не важно, где и когда. И делают, кстати, это очень громко. Например, ты стоишь в очереди в метро, и эти звуки раздаются со всех сторон. Рыгают они везде. Это тоже для них норма.

Местные жители познакомили Морган еще с одной странной (для нашего человека) особенностью: когда ты заканчиваешь есть что-либо палочками, их нужно складывать рядом с тарелкой, а никак не в нее. Поскольку в Китае последнее означает, что ты ставишь их «за упокоение».

Кроме того, почти все местные жители – очень спортивные. Практически все вечера они проводят в парках, занимаясь йогой или спортом – особенно пенсионеры. «Были даже такие случаи, когда мы с подругой стояли на остановке, а рядом бабушка просто ни с того, ни с сего начинала приседать». В каждом дворе есть оборудованная спортивная площадка, а почти вся молодежь вредной пище предпочитает здоровую пищу. Влечение жителей Поднебесной к ЗОЖ (здоровому образу жизни) заметно, по словам девушки, даже в том, что на улицах Пекина было не так много машин – в основном велосипеды, самокаты или скутеры.

Фото: представлено героиней публикации

«ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ПРИШЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ»

Когда в Китае началась пандемия коронавируса, девушке стали отказывать в работе. Слишком небезопасно. Почти все местное население паниковало. «Все мои китайские друзья мне писали: «Либо сиди дома, либо выходи на улицу только в перчатках и в маске».

- Я узнавала все через русские СМИ, но они всегда сообщали все слишком поздно. Тогда я обращалась к своим друзьям. Я помню, 25 января я должна была выйти на работу, но мне сказали посидеть дома недельку, потому что карантин.

Все массовые мероприятия были запрещены. Однако, чтобы отпраздновать Китайский Новый год, многие просто собирались семьями по квартирам. На улицу выходить было небезопасно. А спустя неделю за окном пропали машины, скутеры и люди.Тогда же власти запретили выходить из дома, постепенно начали закрываться заведения общепита, на прилавках стали пропадать продукты – начались проблемы с поставками.

- Мы не могли купить хлеб, овощи, мясо и даже простую питьевую воду, - вспоминает Морган. – Были проблемы с масками. Помню, моя порвалась, и мне три дня приходилось ходить без маски.

За соблюдением масочного режима строго следила полиция. «Все заведения и улицы всегда обрабатывали дезинфицирующими средствами. Была специальная машина, которая утром и вечером ездила по улицам. Все везде было стерильно».

Из-за того, что границы начали потихоньку закрываться, Морган купила билет обратно в Екатеринбург. Под давлением родителей ей пришлось вернуться домой - а возвращаться не хотелось. За день до вылета домой девушка простудилась – у нее поднялась температура, появился кашель и озноб.

- Я решила по бабушкиному методу лечиться водкой. Сходила в ближайший магазинчик, купила и залпом выпила. А потом залезла под одеяло, прогрелась, уснула. А когда проснулась, все уже было хорошо.

В день отъезда, в начале февраля, на входе в аэропорт, у девушки взяли маски чемодана, проверили температуру и допустили до полета. Пересадку она делала в Москве, где заполнила форму Роспотребнадзора. По прилету домой девушку никто не осматривал.

Сейчас Морган работает официантом в одном из баров Екатеринбурга и планирует, как только границы с Китаем снова откроются, возвращаться в Поднебесную, чтобы продолжать модельную карьеру.