Погода на сентябрь в Свердловской области: прогноз от уральских синоптиков

Погода еще порадует уральцев теплыми деньками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Календарное лето уже закончилось, но грустить и доставать из шкафа пуховик все же еще слишком рано. Ведь впереди у жителей Свердловской области «бабье лето». О том, какая у нас выпадет погода на сентябрь в Свердловской области свой прогноз дали уральские синоптики.

- В ближайшие недели будет более-менее благополучно. Начиная с воскресенья температура воздуха повысится. Это будет заметно. Она будет достигать 15-20 градусов. В отдельные дни даже 21-22 градусов, - пояснила Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС».

По прогнозу больших осадков в регионе не будет. Хотя на следующей неделе возможны кратковременные дожди.

- Согласно прогнозу Гидрометцентра в целом сентябрь с первой половины следующей недели до середины месяца будет на 1.5 градуса теплее обычного. Осадков будет меньше нормы, - говорит Галина Шепоренко. - Сейчас к нам пришел холодный антициклон. Он будет постепенно прогреваться и не так быстро уйдет. Это обусловит достаточно сухую погоду. Постепенно воздух прогреется и будет комфортно.