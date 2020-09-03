На линейку становись! «Комсомолка» дала старт новому учебному году

-

В 2020 году традиционные школьные линейки оказались под запретом. Но это не повод отменять праздник! На один день офис «Комсомольской правды» превратился в концертную площадку, разговорный клуб и место встречи известных уральцев. Так состоялся ещё один выпуск проекта «Правда. Музыка. Свобода», модераторами которого стали Людмила Варакина и Павел Филиппов.

Какая же торжественная линейка без школьников? Главными гостями «комсомольской» линейки стала кавер- группа «Дары тритонья» - Софья Брюханова (вокал), Софья Кислова (гитара), Диана Рычкова (бас-гитара) и Андрей Пасько (барабаны) – учащиеся гимназии «Арт-этюд». В течение 2 часов музыканты исполняли кавер-версии известных мировых исполнителей, а также смущенно признались, что возвращаться на уроки в школу они не хотят.

«Дары тритонья» - Софья Брюханова (вокал), Софья Кислова (гитара), Диана Рычкова (бас-гитара) и Андрей Пасько (барабаны) – учащиеся гимназии «Арт-этюд» Фото: Архив КП

Опасения школьников и нежелание учиться в обычном режиме, можно понять. Особенно в эпоху Covid-19, которая повлияла на организацию учебного процесса во всей стране.

- В этом учебном году мы будем стремиться разгрузить ученикам школ субботы, чтобы школьные потоки минимально пересекались. Для этого субботние дни придется сделать дистанционными. Но только на период распространения коронавирусной и прочих инфекций, - рассказал вице губернатор Свердловской области Павел Креков.

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков Фото: Архив КП

Следующими гостями на площадке стали Евгений Горенбург Ural music night, директор фестиваля и Владимир Бегунов, лидер группы «Чайф». Они исполнили несколько песен под гитару, а также поздравили жителей города с днем знаний.

- Для меня школьные годы – одни из лучших в жизни. Любите своих учителей! Сделайте так, чтобы вам в течение всей жизни было приятно встречаться со своими одноклассниками!, -сказал Евгений Горенбург.

Евгений Горенбург, директор фестиваля Ural Music Night и Владимир Бегунов, сооснователь группы «Чайф» Фото: Архив КП

Как принято на линейке, звучали не только поздравления и напутствия, но и напоминания о необходимости соблюдения безопасности. Эту роль взяли представители «Екатеринбурггаза» и «РЖД».

-Самое главное в любой сложной ситуации сохранять спокойствие. Если почувствовали запах газа, нужно набрать номер 104 со своего мобильного телефона. В течение 5 минут бригада приедет на ваш вызов» - рассказал Дмитрий Медведев, специалист аварийно-спасательной службы «Екатеринбурггаза».

В свою очередь заместитель главного инженера Свердловской железной дороги филиала «РЖД» Сергей Веселов призвал родителей провести беседу с детьми о том, что использование наушников и невнимательность могут стать причиной трагедии, если путь ребенка в школу лежит через железнодорожные пути.

Закончилась праздничная радио линейка поздравлениями министра образования Свердловской области Юрия Биктуганова, который заверил всех слушателей, что сделано всё для того, чтобы новый учебный год начался и прошел успешно и безопасно.

Лауреат общероссийского конкурса «Молодые Дарования России» Екатерина Горинская Фото: Архив КП

Вкусный партнер проекта «Додо Пицца». В пиццериях «Додо Пицца» представлено более 29 вариантов пицц, а также закуски и десерты. Вы можете сделать заказ через сайт dodopizza.ru или приложение, и мы доставим его за 60 минут или пицца в подарок!