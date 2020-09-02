«Твой сын будет пасти баранов в ауле»: молодую маму из Екатеринбурга закидали угрозами из-за кредита в 15 тысяч

По договору девушка должна была вернуть долг через три недели, но коллекторы дожидаться этого не стали. Фото: предоставлено Еленой Сининой

Жительница Екатеринбурга Елена Синина уже несколько дней подвергается нападкам со стороны коллекторов. Месяц назад молодая мама взяла кредит на 15 тысяч рублей в компании микрозаймов Cash to you, но расплатиться в срок не смогла. По СМС и в WhatsApp сразу же посыпались угрозы.

-Мне срочно были нужны деньги, чтобы заплатить за съемную квартиру, - рассказывает «КП» Елена. – Я рассчитывала расплатиться сразу же, но на карте оставалось лишь 14 тысяч рублей. Спустя неделю просрочки мне стали звонить и спрашивать, когда отдам долг. Потом, когда набежала сумма уже в 25 тысяч, стали звонить с угрозами. Сначала меня в рабство обещали отдать, потом моего сына в горный аул забрать. Стараюсь не отвечать и сразу же отправляю в черный список.

Вот такие угрозы поступают Елене. Фото: предоставлено Еленой Сининой

Заявление в полицию девушка еще не писала, но обещает это сделать в ближайшее время. Сейчас Елена не работает, так как ухаживает за маленьким сыном. Ее муж работает монтажником, но одной зарплаты не хватает.

Согласно договору, девушка должна была вернуть деньги через 21 день. Но коллекторы не стали ждать три недели.

- Твой сын в горах аула будет пасти баранов. Ты будешь мучиться, видя дитя. Родственники вслед за тобой пойдут, -пишут в сообщениях коллекторы.

Елена уже готовит заявление в МВД. Фото: предоставлено Еленой Сининой

В УМВД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать инцидент позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге коллекторы угрожают родителям многодетной семьи заразить детей СПИДом (подробнее)

В Екатеринбурге замуровавшими ребенка коллекторами занялся следственный комитет (подробнее)