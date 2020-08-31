На Урале школьник угнал машину у родителей и попал под ее колеса

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В Красноуфимске, что в Свердловской области, вечером 30 августа 12-летний подросток решил развлечься и прокатиться на машине родителей. Он взял дома ключи от припаркованного во дворе на Ленина,42 ВАЗ-2107, сел в него, запустил двигатель и включил заднюю передачу. На кадрах видно, как автомобиль внезапно начинает ехать. За происходящим наблюдает еще один подросток. Останавливать друга он не спешит, но все-таки отходит в сторону, когда машина начинает движение.

Как рассказали в ГИБДД, ранее мальчик ездил за рулем с разрешения отчима, поэтому как управлять автомобилем знал, но делал это всегда под присмотром взрослых. В этот раз без родителей он, возможно, растерялся, так как, начав движение, даже не закрыл дверь.

- Отсутствие навыков не позволило ребенку остановить машину, тогда он, испугавшись, попытался остановить машину руками: выскочил на ходу из салона автомобиля, подбежал к задней части и начал останавливать ее так, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В итоге подросток, пытаясь остановить автомобиль родителей, попал под задние колеса машины. Автомобиль прямо проезжает по мальчику. С повреждениями головы и грудной клетки его доставили в ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ». Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы и груди. Его состояние оценили, как удовлетворительное. После осмотра мальчика отпустили домой.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает родителям, что подобные поездки могут закончиться трагически, поэтому во избежание ДТП с участием несовершеннолетних, водителям необходимо ограничить доступ детей к технике и ключам и от нее.