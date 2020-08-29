Торопился на распродажу: в Екатеринбурге BMW «влетел» в торговый центр

Иномарка налетела передними колесами на ступеньки ТЦ. Фото: "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"

В Екатеринбурге водитель BMW влетел в торговый центр «Гермес Плаза» на улице Малышева. Все произошло вечером 29 августа. На фото видно, что иномарка наехала передними колесами на нижние ступеньки ТЦ. Рядом с входом в ТЦ стоит машина ГИБДД.

- Возможно, до конца акции оставалось три минуты, - шутят подписчики в группе «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте».

Другие пользователи вспомнили, что сегодня в одном из бутиков были 50% скидки на нижнее белье и предположили, что за рулем иномарки сидела девушка, а кто-то пошутил, что водитель обучался езде по компьютерной игре GTA.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Фото: "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"

В администрации торгового центра «Гермес Плаза» «КП» подтвердили факт ДТП, добавив, что пострадавших нет. нем Отвечать на вопрос о том, кто сидел за рулем BMW в торговом центре не стали.

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