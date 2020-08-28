Уровень радиации превышен в 12 раз: уральские таможенники обнаружили опасные ложки из Китая

В Кольцово обнаружили радиоактивные чайные ложки и металлические стержни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опасная посылка пришла в аэропорт Кольцово из Китая. Когда бандероль проходила проверку через радиоактивные рамки - это традиционная процедура на таможне - раздался громкий писк. Специалисты провели дозиметрические измерения. И оказалось, что уровень допустимой радиации превышен в 12 раз: вместо стандартных 0,11 мкЗв/ч прибор показал 1,42 кмЗв/ч.

Радиоактивными оказались пять металлических стержней в виде ручек и две металлические чайные ложки. Все это добро было упаковано в обычный полиэтилен.

Кто отправил опасный груз из Поднебесной пока неизвестно.

- Поверхность почтового отправления имеет радиационное загрязнение альфа- и бета- источниками. Нейтронного излучения не выявлено, - рассказывает первый заместитель начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков. – С начала года это первое международное почтовое отправление с превышением радиационного фона.

Специалисты зарегистрировали содержание радиоактивного изотопа Торий-232.

После того, как посылки изъяли, их поместили в специальный сейф, оборудованный радиозащитой. А инспекторы, которые обнаружили предметы, временно освободились от работы – так поступают каждый раз, согласно рабочему протоколу. Как рассказали «КП» в пресс-службе Уральского таможенного управления, такие радиоактивные посылки появляются не часто – последнюю зафиксировали примерно полтора-два года назад.

В соответствии с заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», отправление нарушает целый ряд санитарных норм России. Ни стержни, ни ложки не могут использоваться на территории страны, а потому подлежат незамедлительному возврату в страну-отправитель.