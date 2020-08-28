40 лет строительству метро Екатеринбурга: Брежнев написал разрешение на строительство под диктовку Ельцина

В Екатеринбурге пока полностью завершена только первая линия метро. Вторая еще в проекте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 августа исполняется ровно 40 лет с того момента, как в столице Урала в торжественной обстановке вынули из земли первый ковш земли, ознаменовав тем самым строительство первой линии метрополитена. Мы собрали несколько фактов о том, с какими сложностями столкнулся наш город, когда захотел спустить часть пассажиропотоков под землю.

1. ЕЛЬЦИН ДИКТОВАЛ, БРЕЖНЕВ ПИСАЛ

Строительство метрополитена в Свердловске предусматривалось еще генеральным планом развития города, разработанным в 70-е. Тем более что еще в конце 60-х в нашем городе родился миллионный житель, благодаря чему столица Урала получила право на строительство такого дорогого объекта. А кроме того город постоянно рос, появлялись новые районы. Добраться от работы до дома становилось все сложнее. Автобусам, трамваям и троллейбусам нужна была помощь.

Часть станций метрополитена находится глубоко под землей, благодаря чему без эскалатора на них не попасть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако добиться у Москвы разрешения на стройку оказалось не так-то легко. В итоге ехать в столицу пришлось лично Борису Ельцину, который в тот момент был первым секретарем Свердловского обкома КПСС, то есть главой региона. Ему нужно было добиться решения Политбюро. Поэтому в Москве он сразу направился в кабинет к генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу.

- Я, зная стиль его работы в тот период, подготовил на его имя записку, чтобы ему оставалось только наложить резолюцию, - писал Борис Николаевич в мемуарах «Исповедь на заданную тему». - Зашел, переговорили буквально пять-семь минут - это был четверг, обычно последний день его работы на неделе. Как правило, в пятницу он выезжал в свое Завидово и там проводил пятницу, субботу и воскресенье. Поэтому он торопился в четверг все дела закончить побыстрее. Резолюции он сам сочинить уже не мог. Говорит мне: «Давай диктуй, что мне писать». Я, естественно, диктую: «Ознакомить членов Политбюро, подготовить проект постановления Политбюро о строительстве метро в Свердловске». Он написал то, что я ему сказал, расписался, дает мне бумагу.

После этого будущий первый президент России уговорил Брежнева пригласить помощника и поручить тому зарегистрировать документ и разослать его поручение всем членам Политбюро. Сам Борис Ельцин в мемуарах объяснял такую настойчивость тем, что документы, подписанные Брежневым, и не оформленные как полагается, часто «терялись». Ельцин об этом знал и подстраховался, чтобы метро у Свердловска уж точно было.

2. ЕЛЬЦИНА ИСПОЛЬЗОВАЛИ, ЧТОБЫ УСКОРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО

А 28 августа 1980 года, когда в торжественной обстановке в ходе митинга из земли был вынут первый ковш, уже самого Ельцина использовали подчиненные, чтобы ускорить строительство. И опять причиной была бюрократия. Дело в том, что для начала строительства было готово уже все – и рабочие приехали, и производственная база собрана. Приехала тяжелая строительная техника. Однако на проекте строительства до сих пор не было подписи от Центробанка. А без нее начать работы было нельзя.

Чтобы ускорить процесс и был организован торжественный митинг по случаю начала строительства метро.

- Пригласили Бориса Николаевича с членами бюро. Засняли все на пленку для телевидения, - вспоминал Виктор Манюхин, первый секретарь Свердловского горкома КПСС в книге «Прыжок назад». - Все вечером показало Центральное телевидение. И сразу мне звонок Бориса Николаевича: «Почему вы меня обманули и затащили нас на митинг, ведь титул стройки не подписан Центробанком?» Я сказал, что вопрос согласовал с замом (управляющего Центробанком, - Ред.), а потом, вот теперь-то они подпишут без проволочек».

В итоге так и случилось. После того, как по телевизору официально объявили, что в Свердловске начато строительство метрополитена, да еще и первое лицо региона поучаствовало в этом митинге, в Центробанке перестали медлить, и подписали проект на следующий же день.

Вячеслав Бутусов на защите диплома. Фото: со страницы Вячеслава Бутусова в социальной сети vk.com

3. НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛ БУТУСОВ

Проектированием трех первых станций метрополитена занимался Уралгипротранс. В нем для этого был создан специальный отдел, в котором работал в ту пору еще никому не известный молодой выпускник Свердловского архитектурного института Вячеслав Бутусов, позже ставший знаменитым российским музыкантом.

– Слава к нам в Уралгиптротранс попал по распределению после института, – вспоминала Марина Крылова, бывшая коллега Бутусова. – Проработал он у нас в отделе три года. За одним кульманом (чертежный прибор в виде доски, - Ред.) стояла я. За другим Бутусов. И еще десятки архитекторов вместе с нами. И все трудятся над чертежами метро.

Если вам интересно посмотреть, что именно спроектировал Бутусов в метрополитене Екатеринбурга, то сходите на станции «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов»

– Он сделал чертежи облицовки колонн на станции «проспект Космонавтов», - вспоминал Спартак Зиганшин, бывший начальник Бутусова. - А для станции «Уралмаш» он нарисовал шаблоны для объемных букв, из которых сложена надпись «Уралмаш». Ее можно увидеть на платформе. Она на стене до сих пор висит прямо поверх путей. Вот Слава сделал эскизы, потом Уралмашзавод по этим эскизам и отлил буквы для надписи.

Так выглядит место на первой линии, в котором она будет соединяться со второй линией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. ШАХТЕРОВ СОБИРАЛИ СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

Строительство такого крупного объекта, как метро, было для Свердловска в новинку. Поэтому напрячься пришлось всему региону. Для рытья туннеля был создан специальный проходческий отряд №34. Сотрудников для него, то есть проходчиков, пришлось искать по всему региону. Их брали из шахт таких городов, как Камышлов, Краснотурьинск и Дегтярск. Поэтому в Свердловской области очень многие города могут сказать, что без их помощи у Екатеринбурга никогда бы не появилось метро.

5. ЖЕТОНЫ ДЛЯ ТУРНИКЕТОВ ЗАБРАЛИ У МОСКОВСКОГО МЕТРО

Лишь в 1991 году, спустя 11 лет после того как началось строительство, по метро Екатеринбурга стали ходить поезда. Тогда же уральцы впервые столкнулись с турникетами, которые закрывались перед тобой, если не бросишь в щелку купленный жетон. Однако с этим были проблемы. Первое время жетоны были пластиковые. Они часто ломались и не срабатывали в турникетах. Поэтому вскоре их решили заменить на металлические. В то время Московский метрополитен как раз отказывался от своих жетонов и предложил Екатеринбургу забрать их себе. Поэтому на наших жетонах и написано «Московский метрополитен», хотя живем мы далеко не в Москве.