ДойтиДоШколы: как правильно составить маршрут «Дом-Школа-Дом»

Школьникам напомнили правила ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общеобразовательные школы Екатеринбурга можно назвать образцово показательными. Но только если речь идет о тех, что были построены недавно в быстрорастущих новых микрорайонах города. Другое дело школы в удаленных спальных районах. Деревянные дома, узкие дорожки, гаражи, недостаточное количество фонарей - далеко не полный список тревожных вещей на пути школьников. Поэтому родителям необходимо вместе с ребенком составить детальный маршрут «дом - школа - дом».

- Важно не просто составить схему. Главное, чтобы ребенок ее запомнил и ходил четко по маршруту, чтобы он понимал, какие опасности могут подстерегать его на пути, - говорит инспектор отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Наталья Лесникова. - Родителям нужно какое-то время сопровождать сына или дочку в школу. Особенно это касается учеников младших классов. Сопровождая школьника, родители отрабатывают привычку заблаговременного выхода из дома, отсутствия спешки, перехода улицы только шагом, строго под прямым углом, тщательного осмотра дороги перед переходом. Крайне важно добиваться, чтобы любой предмет, мешающий осмотреть улицу, сам по себе рассматривался школьниками как сигнал опасности!

Перед переходом улицы, на которой стоит школа, можно встретить одноклассников и отвлечься от обзора за дорогой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особенно тщательно необходимо готовить к самостоятельному движению по улице детей с дефектами зрения, в частности пользующихся очками. Главная сложность улицы в наблюдении: заметить машину или другое транспортное средство, оценить скорость и направление движения.

Чтобы родителям было проще составлять маршрут «дом - школа - дом», предлагаем ознакомиться с рекомендациями отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

1. Для начала родители вместе с ребенком должны пройти путь от дома до школы и обратно. В это время они должны вместе определить самый безопасный маршрут, а также проварить опасные варианты. При определении безопасного пути нужно внимательно выбрать места перехода проезжей части дороги. Например, пешеходный переход со светофором более безопасен, чем простая «зебра»; улица, где нет густых кустов, деревьев, стоящих машин безопаснее, чем улица со стоящими машинами и другими предметами, закрывающими обзор.

2. Выбрав вариант движения ребенка, родители наносят его на схему расположения улиц от дома до школы. В случае если в маршрут входит поездка ребенка на общественном транспорте, то в схеме нужно указать остановки автобуса, трамвая или троллейбуса вблизи дома и школы.

3. Далее на схеме выделяются участки повышенной опасности, требующие более подробного описания. Это, как правило, выход из дома, первый переход через перекресток, посадка в общественный транспорт и выход из него, последний переход через проезжую часть дороги и вход в школу.

4. При выходе из дома часто обзор улицы может быть затруднен деревьями, кустами. Школьник переходит дорогу в установленном месте, только внимательно ее осмотрев. Переходить нужно шагом. Нельзя бегать через дорогу, стараясь успеть на автобус. Из дома нужно выйти заблаговременно, чтобы не спешить. Если на улице возможны стоящие машины, затрудняющие обзор, в описании перехода вносятся соответствующие предостережения.

5. Если переход не регулируется светофором, то в описании перехода вносятся слова: когда приближается грузовая автомашина или автобус, позади них может быть не видна другая автомашина. Транспортные средства лучше пропустить и подождать, когда она отъедет.

Если переход улицы регулируется светофором, необходимо записать: переходить дорогу нужно на разрешающий зеленый сигнал светофора Фото: Алексей БУЛАТОВ

6. Если переход улицы регулируется светофором, необходимо записать: переходить дорогу нужно на разрешающий зеленый сигнал светофора. При переходе нужно наблюдать за обстановкой, замечать машины, которые в этот момент готовятся к повороту направо или налево, пересекая путь движения пешеходов.

7. В местах посадки в общественный транспорт делается запись: на остановке общественного транспорта безопаснее стоять, отступив от края тротуара два шага назад. Пока автобус не остановился к двери не подходить! В последний момент при отправлении в автобус не садись!

8. В местах выхода из общественного транспорта делается запись: заранее подготовиться к выходу. Выходить из транспорта аккуратно, чтобы не упасть. Если после выхода из общественного транспорта надо переходить дорогу, делается запись: подождите, пока автобус уедет с остановки. Выходить из-за стоящего автобуса опасно! Переходите дорогу по перекрестку!

9. Перед переходом улицы, на которой стоит школа, можно встретить одноклассников и отвлечься от обзора за дорогой. Делается запись: перед переходом внимательно посмотреть по сторонам! Переходить только шагом, разговоры прекратить!

10. У выхода из школы делается запись: переход только пешком! Будь внимательным.

ПДД для школьников Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

11. Отдельного описания требует переход улицы, на котором стоит дом. Часто дети бегут к нему, не смотря по сторонам, так как увидели родных или близких. Не спешите к дому! Переходите только пешком! Внимательно осмотрите улицу. Будьте особо осторожны, если есть кусты, деревья, стоящие машины.

12. При оформлении маршрута на бланке сплошной линией со стрелками и цифрой «1» над линией обозначается путь движения из дома в школу, путь из школы домой обозначается линией с цифрой «2».