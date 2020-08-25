Вытащили с того света: уральские хирурги удалили трехлетней малышке опухоль почек пятой стадии

Уральские хирурги удалили трехлетней малышке опухоль почек пятой стадии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Областной детской клинической больнице (ОДКБ) хирурги провели сложнейшую операцию трехгодовалой девочке с опухолью почек пятой стадии. Такие серьезные процедуры проводятся только в крупных столичных клиниках и в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ.

Малышка поступила в Центр детской онкологии и гематологии ОДКБ после того, как ей дома, в Тугулыме, провели УЗИ – на нем и выявили новообразование.

- При поступлении ей провели полное клинико-лабораторное обследование, включая КТ и МРТ диагностику, на которой был подтвержден диагноз, - рассказала лечащий врач малышки Майя Якупова.

После того, как стал ясен диагноз, девочке провели предоперационный курс химиотерапии, который позволил немного уменьшить размеры опухоли на обеих почках. Однако сохранить правую врачам не удалось – на ней имелось слишком сильное поражение, с исходящими опухолевыми узлами до 8 сантиметров. В левой почке размер узла составлял до 3 сантиметров, который затем и удалили.

- Оперативное лечение было выполнено из лапаротомического доступа с одновременным удалением опухолевого узла из нижнего полюса левой почки, проведена пластика дефекта почки, - рассказал детский хирург-онколог ОДКБ Сергей Тупоногов.

После того, как первая часть операции была завершена, врачи еще некоторое время ждали, оценивая жизнеспособность и функцию почки. Когда ее состояние было положительно утверждено, хирурги переключились на правую сторону и полностью удалили ее. И только после этого операция завершилась.

СПРАВКА «КП»

Опухоль Вильмса или нефробластома – это разновидность рака почек, которая возникает преимущественно у детей 3-4 лет, а после пятилетнего возраста частота этого рака резко уменьшается. Как правило, нефробластома образуется в одной почке, но иногда этот рак может поражать обе почки одновременно.

Как отмечают специалисты, исторически V стадия рака присваивается тогда, когда под поражение попадают обе почки и согласно статистике частота возникновения нефробластомы составляет около восьми случаев в год на 1 миллион детей младше 15 лет.