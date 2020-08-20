«Это была проверка на прочность»: отец пятерых детей из Серова уехал в Москву ради участия в кулинарном шоу «Адская кухня»

Александр работает поваром уже 13 лет. Фото: предоставлено Александром Грибковым

Многодетный отец из Серова стал участником телепрограммы «Адская кухня», ради которой пришлось оставить работу и семью. Повар Александр Грибков борется за один миллион рублей и за звание лучшего среди других участников, а также победитель получит работу в престижном ресторане. Ради такой возможности уралец на несколько месяцев оставил семью и уехал в Москву.

Александр работает поваром уже 13 лет. В профессию пришел случайно. Говорит, однажды пришел в свой любимый ресторан на обед и остался. Только не в зале для гостей, а на кухне.

- Тогда я еще жил в Сибири, небольшом городе Усть-Кут, работал директором рекламного агентства. Однажды был в командировке и зашел в заведение, где обычно обедал. Узнал, что там требуется помощник повара. Подумал, почему бы и нет. Ну и затянуло меня эта работа надолго, - вспоминает Александр.

На проект мужчина попал случайно. Жена в тайне от него отправила заявку в шоу. Фото: предоставлено Александром Грибковым

В 2016 году Александр переехал в Екатеринбурге, а там уже и в Серов, где и сейчас работает шеф-поваром в ресторане. Живет там с семьей и маленьким сыном. Старшие дети уже выросли и живут в других городах. Александр многодетный отец.

Участвовать в проекте уралец не планировал. Заявку в «Адскую кухню» отправила его жена в тайне. Для него стало сюрпризом, когда Александру позвонили продюсеры из Москвы и пригласили на съемки.

- Я не могу раскрывать подробностей шоу. Но эта все было проверкой на прочность. Там специально тебя ставят в стрессовые условия и самое главное нужно показать, что ты умеешь с этим справляться, умеешь работать в команде. Сложно не было. На кухне бывает сталкиваешься с разными проблемами. Например, у тебя могу испортится продукты или персонал не вышел. У меня так один раз было. На работу не пришла мойщица, а в зале полная посадка. Так я бегал от плиты до мойки, да еще и девочку-администратора заставил помогать, - признается повар.

Свою работу Александр считает призванием. Говорит, любит готовить не только гостей в ресторане, но и дома для своей семьи. А новые блюда тестирует на маленьком сыне, он для него самый честный критик.

Отметим, первая серия программы вышла 19 августа на телеканале «Пятница», смотреть можно в 19:00 каждую среду. Кулинарное шоу ведет известный в России шеф-повар Константин Ивлев.

БЛЮДА ОТ ШЕФА ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Александр Грибков из Серова поделился тремя простыми рецептами для тех, кто не любит тратить время на готовку. Быстро и вкусно.

Печеные баклажаны

Ингредиенты:

Баклажан – 1 штука,

Сметана - 100 граммов,

Помидоры – 100 граммов,

Чеснок – 5 граммов,

Кинза – 20 граммов.

Оливковое масло по вкусу,

Семена граната,

Соль и перец по вкусу.

Протыкаем целый баклажан вилкой, чтобы он не лопнул в духовке. Запекаем при 100 градусах в течение 20 минут. В это время готовим соус. Остальные ингредиенты смешиваем и ждем, пока запечется баклажан. Готовый овощ разрезаем вдоль и сверху накладываем соус, оливковое масло, семена граната и немного кинзы.

Скрамбл на завтрак

Сливочное масло - 50 граммов,

Яйца – 3 штуки

Хлеб – 2 ломтя,

Авокадо - 1 штука,

Семга – пару кусочков.

Яйца взбиваем, в это время в сотейнике разогреваем сливочное масло. В горячую кастрюлю выливаем яйца и продолжаем их взбивать несколько минут до готовности. Затем поджариваем хлеб с двух сторон. Кладем на него авокадо и ломтик семги. Сытный и вкусный завтрак готов.

Нежная говядина

Говяжья лытка (рулька) – 1 штука.

Лук – 1 штука,

Красное сухое вино – 50 граммов,

Морковь – 1 штука,

Сливочное масло – 150 граммов,

Тимьян и розмарин по вкусу,

Соль перец по вкусу.

Покупая мясо, просим мясника нарубить его пластинами по 7 сантиметров. Овощи нарезаем и выкладываем вместе с говядиной в противень. Добавляем вино и специи. Закрываем все это фольгой. Мясо должно топиться 3 часа при 150 градусах.