Исчезающий народ: как на Урале сегодня живут манси

На Северном Урале осталось всего 137 манси. Фото: Вадим Смальков

Средний Урал - многонациональный край с богатой культурой. Здесь с самого основания проживают не только русские, но и башкиры, татары, марийцы, азербайджанцы, немцы, белорусы, армяне, чуваши и другие народности. Есть среди них и очень малочисленные, такие как коренной народ Северного Урала манси. Их осталось всего 137 человек. Сейчас в регионе делается все, чтобы сохранить малые народности Урала.

ЗАГАДОЧНЫЕ ТАЕЖНЫЕ ОЛЕНЕВОДЫ

Северный Урал – уникальное место. Его как будто отрезало от цивилизации. Чтобы добраться до самой крайней точки нужно идти по непроходимым лесам, бездорожью и болотам. В этих же краях живет коренной народ манси – их осталось всего 137 человек. Живет так, словно время для них замерло. Две семьи ютятся в неказистых домиках в небольшой деревне Пакина. Остальные разбросаны кто где.

Во время половодья коренной народ этих мест отрезает от "большой земли". Фото: Вадим Смальков

- Юрты Пакиных находятся в деревне на берегу рек Пома и Тальтия. Другие поселки окружены - Бурмантово, Ушма, Тресколье, Суеватпауль, стоят со стороны Уральских гор, - объясняет ведущий методист Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Вячеслав Печняк. – Раньше был еще поселок Вижай, но он сгорел в 2010 году.

Конечно, те манси, которые живут в Ивдельском городском округе, уже не похожи на своих предков. Заселение этих территорий происходило еще до нашей эры, когда в четвертом тысячелетии на восточном склоне Уральских гор появились угры, а в десятом тысячелетии – протоуральцы. Манси как раз относятся к угорской ветке уральской языковой семьи.

- Обские угры окончательно формируются к концу тысячелетия нашей эры. Здесь образуется несколько средневековых княжеств: на реках Пелым, Сосьва и Конда. Активное взаимодействие с русскими начинается с 15-17 века. Они были таежными оленеводами до 1996 года, - продолжает Вячеслав Печняк. - Наших манси обычно называют ивдельскими или лозьвенскими.

В каждой из перечисленных выше деревень живет по 5-8 человек. Манси привыкли жить семьями в отдельных домах. Раньше занимались оленеводством, а сейчас для них основной промысел - это охота, рыбалка и сбор дикоросов. Они дети тайги, всю свою жизнь проводят в лесу. Но иногда им приходится выбираться в цивилизацию, где они сразу же становятся беспомощными.

- Они очень скромные, добрые и наивные, как дети. Этой наивностью пользуются туристы или местные браконьеры. Манси легко могут потеряться в мегаполисе. Вот пример, однажды манси приезжали к нам лечиться в Екатеринбург. Сели на трамвай и катались на нем по кругу, даже не поняв этого. То же самое, когда мы простые люди теряемся в тайге. Они дезориентированы в городских джунглях, - добавляет наш эксперт.

Наблюдательный совет организовал доставку для манси продуктов питания и медикаментов. Фото: Вадим Смальков

ИХ МОЖЕТ ПОГУБИТЬ ЛЕНЬ И АЛКОГОЛЬ!

По последним данным в России проживает 12,5 тысяч манси, на территории Свердловской области их всего 137 человек. Как так получилось, что этот народ оказался на грани вымирания? Причин для этого несколько. Одна из них – алкоголизм. Крепкие напитки завозят туристы.

Как известно, земли манси - туристическая мекка. Интерес в первую очередь вызывает всемирно известный Перевал Дятлова, где 61 год назад произошла трагедия, обросшая множеством тайн. Часто кого-нибудь из аборигенов берут в качестве проводников до популярного маршрута.

- Люди приезжают сюда с алкоголем. Остаются на ночлег. За ящик водки могут выкупить что-нибудь из местного колорита: рыбу, мясо или какой-нибудь сувенир. А бывает просто «мол, выпей с нами за компанию», а те и не оказываются, - возмущается председатель общественной организации «Социальная помощь и поддержка ивдельских манси» Валерий Зенков. – Да и, откровенно говоря, загадили тут все мусором. Убирать некому.

Валерий Зенков уже два года помогает коренному населению: то документы нужно оформить, то продукты привести, то медикаменты. Деньгами выручает компания «Полиметалл». Валерию Зенкову уже удалось поставить на учет по безработице некоторых местных жителей, чтобы те получали пособие, оформил «путинские» выплаты семьям с детьми. Валерий думает, если признать эту территорию заповедной, да сделать тут официальный туристический маршрут до Перевала Дятлова, многие проблемы сразу решаться. Например, аборигены будут при работе, смогут быть гидами, мансийские земли будут защищены от браконьеров.

- Они наивные, как дети. Им тут выделили моторную лодку, посадили человека, который мог бы их возить. А тот оказался нечистый на руку. Вместо манси он возит туристов за деньги. А манси что? Вот они подходят к лодочнику… А тому нет до них дела. Поэтому я и решил им помогать, иначе они просто погибнут, - рассуждает общественник. – Раньше они были оленеводами, продавали пушнину и все остальные дары леса. Сейчас люди им дали все, и они обленились. Да и пристрастие к алкоголю делает свое. Зачем им идти добывать зверя или оленей содержать, когда можно оформить пенсию или жить на подачки от туристов и браконьеров?

Любимый праздник манси – «Медвежий». Гуляния устраивают по случаю добычи зверя. Но последний раз местные приносили медведя полтора года назад.

Вопрос здоровья местного населения - также на поверхности. Когда в деревнях манси появились чужаки и пришла цивилизация, местные начали болеть туберкулезом, неподготовленный организм аборигенов не справлялся с недугом. А чтобы попасть в больницу, до нее еще нужно доехать. Ближайшая в Ивделе, но если необходима срочная медицинская помощь, врачи добираются до деревни на лодке.

СПАСИ МАНСИ

Если ничего не делать, коренное население манси просто напросто исчезнет вместе со своей колоритной культурой. Поэтому усилия объединили сразу несколько структур. Деревни манси относятся к Ивдельскому городскому округу, и администрация каждый год поддерживает местных жителей. Существуют специальные программы, которые финансируются из федерального, областного и муниципального бюджетов.

- Все муниципальные программы были разработаны и реализованы для социально-экономического развития. В этом году программа называется «Устойчивое развитие коренных народов малочисленных народов Севера манси» и рассчитана она на 2020-2025 годы, - говорит Светлана Миронова, заместитель главы Ивдельского ГО. - Мы приобретаем снегоходы, путевки в лагерь для детей во время каникул. Два года назад по такой программе сделали капитальный ремонт десяти домов в деревне Ушма. Положили утеплитель, обшили внешний фасады сайдингом, а внутри переложили печи и полы. Манси остались довольны, ведь прошлую суровую зиму они пережили в тепле.

В администрации пытаются поддерживать и желание манси получить образование. Дети «лесных» народов ходят в школу-интернат в поселке Полуночное. Там даже есть учитель мансийского языка, которая приезжает заниматься с детьми из Ханты-Мансийского автономного округа. В этом году из школы-интерната выпустились четыре человека. Старшеклассники намерены поступать в колледжи, чтобы освоить профессию.

Оставшиеся манси живут в небольших лесных поселениях. Одно из них - поселок Ушма. Фото: Вадим Смальков

Оказывают помощь манси и крупные промышленные компании, которые на территории Ивдельского городского округа занимаются недропользованием – УГМК и «Полиметалл». УГМК сотрудничает с организацией «Общество по выживанию и социально-экономическому развитую народа манси», выделяя финансовые средства на решение проблем манси.

Компания «Полиметалл», аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области, общественная организация «Социальная помощь и поддержка ивдельских манси» и администрация Ивделя создали наблюдательный совет по формированию и реализации мер поддержки.

- В апреле мы завезли продукты, которые помогли семьям манси в отрыве от «большой земли» пережить весеннее половодье. Мы побывали в поселениях, чтобы понять проблемы, и сформировали программу адресной помощи. Например, одной из семей нужна спутниковая тарелка для интернета, потому что ребенок учится «на удаленке», некоторым нужна посуда или шланги, насосы, или, например, инвентарь для промыслов. Всем семьям всегда нужны ГСМ для снегоходов и электростанций. В ближайшее время мы все это закупим и доставим в таежные поселения, - рассказывает Павел Сенников, начальник управления по связям с общественностью и социальной политике Уральского филиала АО «Полиметалл УК». – Мы также сотрудничаем со школой-интернатом в пос. Полуночное. Есть хорошая идея по созданию на его базе центра национальных культурных и языковых проектов. Компания «Полиметалл» готова поддержать энтузиастов. Накануне нового учебного года принято решение обеспечить детей манси всем необходимым – постельным бельем, одеждой, школьными принадлежностями. Кроме того, материально поддержим детей, которые обучаются в учреждениях профессионального образования в Ивделе и Краснотурьинске. Вообще, это приоритетное направление: дать детям образование и обучить востребованным специальностям фельдшера, сварщика, водителя, егеря, машиниста горной техники, а затем, по их желанию, постараться трудоустроить неподалеку от мест проживания, в том числе и на предприятия компании.

МЕДЛИТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ

В 2019 году 31 июля в реке Лозьва утонули сразу несколько человек, которые плыли на лодке. Погибшими оказалась семья манси. Женщина вместе с тремя маленькими детьми, среди которых был и шести месячный малыш, возвращалась из больницы в поселок Ушма. Лодкой управлял двоюродный брат погибшей. Тела 31-летней Светланы, 13-летней Ксюши и 10-летнего Васи нашли на следующий день. Тела 32-летнего Павла и 6-месячного Антоши обнаружили только спустя несколько месяцев.

Почему так случилось? Дело в том, дорогу в тех местах часто размывает дождями, а единственная возможность для манси попасть в больницу или в магазин — плыть по реке на лодке. При этом манси не умеют плавать.

Трагедия стала отправной точкой для строительства моста. Тянуть уже было невозможно. Когда наступает половодье, людей буквально отрезает от большой земли на несколько недель. Лодки есть далеко не у каждой семьи. А пока коренное население вынужденно каждый раз рисковать жизнью.

Проектирование переправы через реку Лозьва в районе поселка Ушма уже началось за счет социальных инвестиций «Полиметалла». При наличии готового проекта администрация Ивделя сможет привлечь средства на строительство из областного бюджета. Кроме того, в этом году по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве между «Полиметаллом» и администрацией Ивделя были построены два капитальных моста через реки Вижай и Талица.

Мосты будут использоваться не только для производственных нужд. Они открыты для движения всех жителей и гостей Ивдельского городского округа. Благодаря этим мостам манси и все посетители таежных мест могут переправляться через реки безопасно. Наличие круглогодичных переправ улучшает транспортную доступность медицинских и социальных служб в отделенные мансийские поселения.