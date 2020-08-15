В парке Маяковского в Екатеринбурге на аттракционе застряли люди

На помощь посетителям парка пришли спасатели. Фото: кадр с записи Светланы Делирий, Инцидент.Екатеринбург

В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге сегодня случилось ЧП. На одном из аттракционов, который называется "Катапульта" застряли посетители. Из-за того, что в этот момент аттракцион находился высоко над землей, им пришлось ждать помощь спасателей МЧС.

- Посетителей уже сняли с аттракциона - с людьми все в порядке, никто не пострадал, - уточнила Екатерина Кейльман, директор ЦПКиО им. Маяковского. - Этот аттракцион, как и несколько других, принадлежит давнему арендатору Парка. Две недели назад все они прошли техническое освидетельствование у специализированной организации, были получены все разрешительные документы.

Однако теперь все аттракционы данного арендатора в парке временно закрыты, уточняют в руководстве ЦПКиО.

- Мы проводим внутреннюю проверку по итогам случившегося, будем разбираться в причинах остановки аттракциона, - добавляет Екатерина Кейльман. - Нам очень жаль, что произошла такая ситуация, приносим искренние извинения посетителям Парка.

Кабинка застряла на высоте 10 метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Подробности спасения людей рассказали в региональном управлении МЧС. Сообщение о происшествии к ним поступило в 18.00

- В кабине находились 2 человека - мужчина и женщина. Для помощи людям к месту происшествия прибыли спасатели уральского регионального поисково-спасательного отряда и огнеборцы 74-й пожарно-спасательной части, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Для спуска людей с аттракциона была установлена пожарная автолестница, по которой спасатели поднялись до кабины, отстегнули ремни безопасности и с помощью альпинистского снаряжения вызволили "пленников". Они не пострадали.

Всего в спасательной операции участвовали девять сотрудников МЧС.

Чтобы добраться до кабинки, спасатели использовали пожарную автолестницу. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области