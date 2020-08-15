Жители Екатеринбурга цветами почтили память Александра Тарайковского, погибшего при разгоне протестов в Белоруссии

Акция прошла у отделения посольства Белоруссии в центре Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местные жители устроили акцию прямо напротив отделения посольства Белоруссии, что на проспекте Ленина. Около десяти человек собрались в «цепь солидарности».

Таким образом они поддержали граждан Белоруссии, которые последние несколько дней протестуют против насилия со стороны силовиков и результатов выборов президента, объявленных ЦИК Белоруссии. На них, напомним, у Александра Лукашенко 80,1%, а у Светланы Тихановской — 10,1%.

За порядком следили сотрудники полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы хотим выстроить цепь солидарности поверх государственных границ, чтобы жительницы Беларуси знали о нашей поддержке, - рассказывали участницы акции.

Во время акции участники спели колыбельную песню из советского мультфильма «Умка», а также возложили цветы в память об Александре Тарайковском, жителе Минска, который погиб 10 августа при силовом разгоне протестов в столице Белоруссии. Сегодня в Минске тысячи человек пришли на прощание с ним.

Участники акции держали в руках цветы. Фото: Алексей БУЛАТОВ