О байкерах, нетрезвых водителях и коронавирусе среди сотрудников: интервью с начальником ГИБДД Екатеринбурга

Глава городской Госавтоинспекции рассказал, что в этом году количество ДТП с пьяными водителями возросло на 15% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вадим Буйдалин занимает пост начальника ГИБДД Екатеринбурга уже более трех лет. До перехода на службу в уральскую столицу он в течение пяти лет занимал аналогичную должность в Каменске-Уральском.

ТОП-5 САМЫХ ОПАСНЫХ ПЕРЕКРЕСТКОВ ЕКАТЕРИНБУРГА

- Вадим Леонидович, как вам трасса, ведущая в Каменск-Уральский, у вас бывали какие-то экстремальные ситуации во время поездок домой?

- Сейчас она в хорошем состоянии. Все населенные пункты освещаются в ночное время. Проезжую часть регулярно ремонтируют. С точки зрения безопасности она стала значительно лучше. Но как-то раз у меня на глазах задавили человека насмерть. Я одним из первых начал оказывать помощь. Любой автомобилист может попасть в такую ситуацию.

Превышение скорости - одна из самых распространенных причин ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если говорить о Екатеринбурге, вы можете назвать топ-5 самых аварийных участков дорог в нашем городе?

- Самый аварийный перекресток: Объездная – при повороте на Академический. В прошлом году там было много столкновений, связанных с левым поворотом в сторону Академического. Когда установили систему видеонаблюдения, ситуация изменилась. Второй участок – Крауля-Токарей. Там были и смертельные ДТП. Орджоникидзевский район: Космонавтов - Баумана. Непростой перекресток. Это и красный свет, и рядность, и пешеходы там тоже проблем доставляют. Также, перекресток Космонавтов-Индустрии: два наезда на пешеходов. В прошлом году образовался напряженный очаг на развязке улиц Малышева и Егоршинского подхода: там автомобили спускаются с моста и пытаются проскочить через две полосы. В итоге происходят столкновения. Были там и смертельные случаи.

Аварийной остается дорога на Полевской: плотный трафик движения, неосвещенные пешеходные переходы. Также проблемным остается поселок Горный Щит. Трасса проходит через город. Недалеко школа. Поэтому нужно быть предельно внимательными. Если обобщить самая большая проблема – магистральные улицы, где скорость в верхнем пределе дозволенного и достаточно большая интенсивность движения: Щербакова, Московская, Объездная – в районе поворота на МЕГУ и Чусовской тракт.

Вадим Буйдалин считает, что в Екатеринбурге необходимо подготовить проект организации дорожного движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если ориентироваться на европейский опыт, чтобы мы могли оттуда позаимствовать, чтобы снизилась аварийность на дорогах?

- В Европе максимально исключается появление на одном уровне пешеходов и транспорта. Допустим, если это автомагистраль, значит, переход через нее возможен только надземным путем. Такие переходы оборудованы и в том числе лифтами для малоподвижной категории людей. Левые повороты там также максимально исключаются. Они есть через развязку - в два уровня. Плюс жесткое ограничение по скоростному режиму. И сама дисциплина участников дорожного движения. Это сразу бросается в глаза.

Пробки в городе - неизбежное явление в мегаполисе, и от расширения дорог они не изчезают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие, кто приезжает в Екатеринбург, удивляются, как так у вас выезжает кто-то с второстепенной дороги, вклинивается в поток, его всегда пропустят. Во многих городах этой культуры нет. В Польше даже когда на автомагистрали затор, крайняя правая полоса, которая используется для движения автомобилей скорой помощи, полиции и служб эвакуации, всегда свободна. И никто на нее не заезжает. Нам есть чему поучиться.

- А у нас планируются надземные переходы на сложных участках дорог?

- Да, в этом году строится надземный переход на дублере Сибирского тракта - районе Тубдиспансера. Он будет современный, для малоподвижной категории граждан там будут предусмотрены лифты. На Полевском тракте тоже запланировано строительство надземного перехода. В целом нам удалось добиться снижения аварийности на территории города. Уменьшилось количество ДТП с участием пешеходов. Мы максимально исключили движение пешеходов по проезжей части – путем установки ограждений, добавили освещения на аварийных участках. Снизилось количество ДТП, связанных с проездом на красный свет.

- Несколько лет назад на ряде перекрестков запретили поворот налево. Например, на 8 марта-Щорса запретили поворот налево - в сторону Белинского. С Московской на Щорса - в сторону 8 Марта. Это помогло разгрузить пробки?

- Левые повороты убрали во многих европейских городах. И у нас такая практика существует. Например, в Казани и ряде других субъектов активно вводят участки с односторонним движением, чтобы исключить такие повороты. Зная, что левого поворота нет, автомобилист со временем начинает выбирать маршрут для движения с учетом сложившейся ситуации. Мы видим, что польза есть. Сейчас мы подготовили свои предложения для администрации Екатеринбурга по внесению изменений в схему движения транспорта. В том числе, для разворота и поворота налево планируем оборудовать некоторые перекрестки светофорами.

- О каких конкретно перекрестках вы сейчас говорите?

- Это улица Амундсена, Щербакова, Космонавтов, Бакинских комиссаров, Репина, Восточная, Малышева, Крауля. На некоторых участках этих дорог мы рассчитываем запретить левые повороты – там, где это небезопасно. Запретить их везде у нас, к сожалению, не получится. Например, на Щербакова водители, уткнувшиеся во впереди стоящую машину, которая остановилась для поворота налево, понимают, что это надолго, так как идет плотный встречный поток. Водитель начинает перестраиваться в правый ряд, чтобы объехать, и происходит ДТП. Так недавно произошла авария с мотоциклистом, который впоследствии скончался в больнице.

В этом году инспекторы оштрафовали 16 байкеров за превышения уровня шума

ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ НА ДОРОГАХ СТАЛО БОЛЬШЕ

- Количество автомобилистов, садящихся за руль пьяными, растет?

Пьяных на дорогах стало больше несмотря на санкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

- К сожалению, да. И это несмотря на достаточно суровые санкции. Напомню, за повторное управление в пьяном виде вообще предусмотрена уголовная ответственность. В этом году число аварий с нетрезвыми водителями увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано, в первую очередь, с низкой ответственностью самих участников дорожного движения. Люди должны понимать: тот, кто садится в пьяном виде за руль - потенциальный преступник!

- В Екатеринбурге планируются какие-то глобальные изменения в дорожной сети?

- Для нас главная задача – подготовить проект организации дорожного движения на территории города Екатеринбурга. Нужно подвести научную основу под всю схему движения. То есть научно-исследовательский институт изучает условия движения. И прямо по каждой улице готовит проект, какими должны быть знаки, светофоры. Где должны быть левые повороты, а где нет. Где нужен пешеходный переход, а где не нужен. Где он должен быть регулируемый, а где необязательно. Знаю, что такой проект уже заказали, например, в Каменске-Уральском. Нам такой проект тоже нужен. Я думаю, что на будущий год этот проект должен у нас появиться.

МОТОЦИКЛИСТЫ СТАЛИ ЕЗДИТЬ С ПРАВАМИ

- Вадим Леонидович, лето – время, когда на дорогах города появляются мотоциклисты. Многие жалуются, по поводу шума. Есть какая-то на них управа?

- Сейчас мы начали очень плотно общаться с общественными организациями мотоциклистов. Например, с мотоклубом «Черные ножи». Через них мы призываем байкеров к тому, что нужно уважать сон и покой жителей города. Кто-то это слышит, кто-то нет. В этом году в ходе надзора за дорожным движением выявлено 16 фактов превышения уровня шума. Водителей привлекли к административной ответственности. Зато стало меньше мотоциклистов, которые ездят без водительского удостоверения.

Мотоциклисты Екатеринбурга перестали ездить без прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как происходят эти замеры шума?

- В Госавтоинспекции есть специальное подразделение, которое этим занимается. Потому что инспектору на линии определить уровень шума достаточно сложно, нужен специальный прибор.

Мотоциклисты - особая головная боль. Надеяться остается только на их самосознание Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сколько людей в этом году погибло на дорогах Екатеринбурга?

- Всего на территории Екатеринбурга в текущем году погибли 32 человека. Это на одного человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но все равно цифра довольна большая.

- В Екатеринбурге некоторые экипажи ГИБДД чуть ли не годами стоят на одном и том же месте. Например, рядом с «Колизеем» на Ленина. От чего зависит, в каком месте будет находиться тот или иной пост?

- Ежемесячно проводится анализ дорожно-транспортных происшествий, которые происходят на территории города. Участки, где систематически происходят ДТП, входят в маршруты патрулирования. Инспектор, прибывая на свой маршрут, знает о том, что у него на перекрестке, к примеру, происходят ДТП, связанные с наездами на пешеходов. На другом перекрестке – движение транспортных средств на красный сигнал светофора, и так далее.

На свежеотремонтированых дорогах многие любят разогнаться, но в таких местах будут стоять камеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Логика установки камер, которые ловят нарушителей, такая же?

- Наша главная задача – не наловить нарушителей, а обезопасить улицы. В качестве характерного примера: Крауля -Токарей – достаточно большой, сложный и аварийный перекресток. На нем в прошлом году было порядка 10 ДТП, где погибли и пострадали люди. Когда мы планируем, какой перекресток оборудовать камерами, мы исходим в первую очередь из аварийности. Конечная цель – сделать нашу уличную жизнь безопаснее.

- Летом на улицах появляются не только мотоциклисты, но и велосипедисты. Они часто ездят по тротуару, совершая при этом опасные маневры. Такие их действия входят в зону ответственности ГИБДД?

- Велосипедисты – это вообще отдельная категория. Правила дорожного движения прямо предписывают, кому и где можно двигаться. Самая главная проблема с велосипедистами – то, что они не спешиваются, пересекая проезжую часть. В отношении велосипедистов мы тоже работаем. В этом году привлечено к административной ответственности порядка 800 велосипедистов за различные нарушения правил дорожного движения.

Велосипедисты - очень хрупкая, но быстродвигающаяся категория горожан. Они часто становятся и причиной, и жертвой ДТПЕсть такая крупная организация - «Велогород». Ее представители сами ведут профилактику правильного поведения велосипедистов. То количество наших инспекторов, которое ежедневно работает на линии, не может охватить весь город. Поэтому мы прибегаем к помощи общественных организаций. Эта профилактика дает положительные результаты. В текущем году количество происшествий с велосипедистами снизилось.

- Когда велосипедисты гоняют по тротуару, они нарушают закон?

- Конечно, в идеале нужно двигаться по специально выделенным велодорожкам. Но, к сожалению, наша уличная дорожная сеть пока к этому не готова. Мы прорабатываем с администрацией вопросы о расширении велосети. На новых участках дорог – где появляются новостройки - на тротуарной части выделяется полоса для велосипедистов. Причем там даже наносится разметка, чтобы они друг другу не мешали.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НЕ СОГЛАСЕН СО ШТРАФОМ

Летом пробок меньше из-за того, что дети и студенты на каникулах, а многие на дачах. Осенью пробки вернутся Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что делать человеку, если он не согласен со штрафом? Например, когда приходит штраф с камеры, а водитель понимает, что он этого не делал.

- Получив так называемое «письмо счастья», по закону вы имеете право в течение 10 дней обжаловать это постановление. Жалоба подается путем письменного заявления в канцелярию ГИБДД. Там примут это обращение, зарегистрируют в установленном порядке. Оно поступит в подразделение, которое будет проводить по нему проверку.

"Письма счастья" с камер приходят не скоро, и иногда остается мало времени на оспаривание штрафа. Тогда многие просто оплачивают его с скидкой 50% до истечения 20 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обжаловать постановление можно также через сайт Госавтоинспекции - в электронном виде. В заявлении вы в произвольной форме, соблюдая хронологию событий, излагаете, с чем вы не согласны.

- Какие штрафы чаще всего оспаривают?

- Чаще всего обжалуются постановления, когда транспортное средство вышло из собственности. Новые владельцы нарушают, а штрафы приходят старому собственнику. Срок рассмотрения обращений 10 дней - в рамках административного кодекса.

Напомню, в соответствии с правилами регистрации транспортного средства, после оформления договора купли-продажи, новый собственник обязан зарегистрировать транспортное средство на себя в течение 10 дней. Если он не сделает это в течение этого срока, то старый собственник имеет право обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции - чтобы прекратить регистрацию в связи с тем, что транспортное средство выбыло из его собственности.

Для этого нужно подать заявление установленного образца и приложить копию договора купли-продажи. В базу будет внесена отметка, что регистрация на данное транспортное средство прекращена. После этого новый собственник попадет в поле зрения Госавтоинспекции, у него будут изъяты документы и госномера. После этого он будет вынужден зарегистрировать автомобиль на себя.

- У нас продолжается вспышка коронавируса. В связи с этим вопрос, обязан ли водитель передавать инспектору документы в руки? Или водитель имеет право показать инспектору документы из своих рук?

- В соответствии с правилами дорожного движения и Федеральным законом «О полиции», водитель обязан передавать автоинспектору регистрационный документ и водительское удостоверение. Не нужно эту ситуацию драматизировать и доводить до абсурда. Если вы считаете, что через эти действия можете заразиться, то можно использовать средства защиты. Вы можете обработать документы после того, как инспектор вам их вернул. Если вы с чем-то не согласны, у вас есть право обжаловать действие инспектора. Но такие ситуации возникают очень редко.

- А кто-то проверяет, к примеру, насколько часто инспектор обрабатывает руки?

- Практически в каждом экипаже есть средства защиты, чтобы можно было обработать руки. Более того, мы отслеживаем факты заболеваний сотрудников. Проблемы, чтобы кто-то заражался через документы – нет.

- Информация о том, сколько сотрудников ГИБДД в Екатеринбурге болеет или переболело закрытая?

- Сотрудники ГИБДД, как и все остальные люди, болеют. Как и в любой большой организации, которая работает с огромным количеством людей. Не скажу, что ситуация патовая или есть какие-то очаговые ситуации.