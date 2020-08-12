Не стерпел оскорблений: в уральской глубинке мужчина пытался застрелить трех друзей из ружья

Двоим потерпевшим мужчинам причинены огнестрельные ранения в различные части тела (в частности, одному – в предплечье, другому – в голень ноги). Все трое пострадавших смогли скрыться на находившемся около них автомобиле. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В поселке Арти, что в 300 километрах от Екатеринбурга, местный житель попытался расстрелять трех друзей из ружья МР-15 12 калибра. Как рассказал руководитель местного следственного отдела СКР Сергей Пустынников, подозреваемый вышел во двор дома, и принялся стрелять по знакомым, с которым у него был конфликт.

- Двоим потерпевшим причинены огнестрельные ранения в различные части тела. В частности, одному – в предплечье, другому – в голень ноги. Все трое пострадавших смогли скрыться на находившемся около них автомобиле, - отмечает Сергей Пустынников.

На месте преступления следователи нашли гильзы и патроны от винтовки. В ближайшее время любителю пострелять будет предъявлено обвинение в покушении на убийство. Следствие намеренно просить суд о избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Место преступления. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых отметил, что виновник переполоха уже был судим за кражу и изнасилование. Из колонии он вышел в 2010 году.

- Компания вместе распивала спиртное и, как водится, поссорилась из-за оскорбительных выражений, не приемлемых в определённых кругах. Затаивший обиду гражданин, возвращаясь с ночного «фуршета», придумал коварный план, как наказать своих обидчиков. Он попросил довезти его до дома, чтобы якобы взять ещё денег для продолжения вечеринки. В реальности же он и не думал продолжать развлекаться. Зайдя в своё жилище, мужчина вооружился охотничьим ружьём, и отправился квитаться. Стрелял по своим оппонентам патронами из картечи и дроби. К счастью, пальба закончилась без летального исхода для участников конфликта. Они самостоятельно добрались до отдела полиции и рассказали о случившемся. Пока представители МВД ехали к месту происшествия, хозяин «ствола» успел его тщательно почистить и собраться к дальней дороге – новому тюремному сроку, - отметил полковник Горелых.