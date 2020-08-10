Режим ограничений: что разрешено и что запрещено на 10 августа 2020 года в Свердловской области

Как Екатеринбург переживает пандемию коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области с 10 августа продлили некоторые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Документ подписал исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Орлов.

Итак, что можно и что нельзя в Екатеринбурге и Свердловской области с 10 августа 2020 года? Вот что прописано в документе.

1. Разрешена работа детских площадок и аттракционов на улице.

2. С 10 до 30% увеличено число допустимых посетителей официальных и других мероприятий, которые организованными государственными структурами, а также массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, которые проводятся на объектах физкультуры и спорта.

3. Теперь могут работать организации дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта.

4. В фитнес-клубах теперь могут заниматься группы до 20 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

5. Для лиц старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями нужно посещать общественные места в масках и соблюдать режим социального дистанцирования на 1,5 метра.

6. Лица, которые прибывают в Свердловскую область из других государств, должно: либо иметь при себе медицинский документ, который подтверждает COVID-19. Или же в течение трех дней после прибытия пройти обследование и дождаться его результатов на самоизоляции.

7. В общественных местах и общественном транспорте нужно соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Исключение составляют общественные места на открытом воздухе.