«Мы вели себя прилично»: автолюбители закатили шумную вечеринку на парковке «Леруа Мерлен», а местные вызвали полицию

Фото: группа "SUBABOX | URAL AUTO CLUB | закрытое сообщество" в соцсети "Вконтакте"

Екатеринбургские автомобилисты устроили шумную вечеринку прямо на парковке у «Леруа Мерлен». Играла громкая музыка, были танцы. Правда, веселье закончилось, когда на место приехал наряд ДПС и ППС. Оказалось, что полицию вызвал кто-то из местных жителей.

- Там было большое скопление машин, слушали громко музыку. На место были отправлены экипажи ДПС и ППС. Несколько экипажей ДПС было направлено для пресечение нарушений, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Как выяснилось, вечеринка – это встреча профильных автоклубов Екатеринбурга. На месте собралось около 500 человек, подтвердили в сообществе Subabox, которые присутствовали на сходке. По их словам, появление полиции для них было полной неожиданностью.

- Но с ребятами-участниками заранее была проведена беседа. Попросили соблюдать все законы, не агрессировать. В случаи замечаний органов власти, мирно разъехаться. Так и получилось. Мы все уехали до того, как получили замечания, - рассказывает Алексей Белый, администратор клуба «SUBABOX | UralAutoClub». - В правилах мероприятия было четко прописано: без алкоголя, при себе иметь маски, приехать и поставить авто на парковку, не разъезжать на нем и вести себя прилично. Все участники выполнили требования.

Автолюбители уверяют, что соблюдали все правила, в том числе разъехались до 23:00. В ГИБДД Екатеринбурга также эту версию подтвердили.